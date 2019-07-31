Буроменская и Нечитайло назначены госуполномоченными АМКУ – указы Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Ольгу Нечитайло и Наталию Буроменскую государственными уполномоченными Антимонопольного комитета Украины (АМКУ).

Соответствующие указы президента Украины №566/2019 и №567/2019 от 31 июля обнародованы в среду на сайте главы государства.

Ольга Нечитайло до назначения в АМКУ была экспертом энергетического сектора Офиса эффективного регулирования (BRDO). Наталья Буроменская – адвокат.

Как сообщалось, 5 июля президент Владимир Зеленский уволил Агию Загребельскую, Валерия Полюховича с должности госуполномоченных АМКУ и Андрея Вовка - с должности заместителя председателя комитета-госуполномоченного.

29 июля Нечитайло и Буроменская подали декларации в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) как кандидаты на должность госуполномоченного АМКУ.