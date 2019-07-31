Экономика

11:52 31.07.2019

Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне

1 мин читать
Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне

Безработица в Германии в июле 2019 года не изменилась по сравнению с июнем и составила 5%, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Показатель совпал со средними прогнозами рынка.

Отмечается, что в марте и апреле этого года безработица находилась на уровне 4,9%, что является самой низкой отметкой с момента воссоединения Германии в 1990 году.

При этом количество безработных в стране увеличилось на 1 тыс. - до 2,283 млн человек. Аналитики в среднем ожидали повышения числа безработных на 2 тыс.

Эксперты отмечают, что рост числа безработных является еще одним тревожным сигналом для германской экономики, которая может зафиксировать спад во втором квартале.

Тем временем безработица в ФРГ существенно ниже среднего уровня по еврозоне. В мае безработица в 19 странах еврозоны составляла 7,5%, что является минимальным уровнем с июля 2008 года. Эксперты ожидают, что показатель не изменился в июне. 

Теги: #статданные #безработица #германия
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:07 30.07.2019
Инфляция в Германии в июле замедлилась до минимума с 2016г

Инфляция в Германии в июле замедлилась до минимума с 2016г

09:19 30.07.2019
Безработица в Японии в июне снизилась до 2,3%, промпроизводство сократилось на 3,6%

Безработица в Японии в июне снизилась до 2,3%, промпроизводство сократилось на 3,6%

13:06 29.07.2019
Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

18:42 24.07.2019
Берлин потребовал от Дамаска и его союзников отказаться от любых атак в Идлибе

Берлин потребовал от Дамаска и его союзников отказаться от любых атак в Идлибе

16:53 24.07.2019
Вероятная преемница Меркель вступила в должность министра обороны Германии

Вероятная преемница Меркель вступила в должность министра обороны Германии

10:25 24.07.2019
Deutsche Bank получил убыток в размере 3,1 млрд евро во II квартале из-за списаний

Deutsche Bank получил убыток в размере 3,1 млрд евро во II квартале из-за списаний

10:12 24.07.2019
Daimler зафиксировал убыток во II квартале на фоне разовых затрат

Daimler зафиксировал убыток во II квартале на фоне разовых затрат

19:40 22.07.2019
Выборы в Раду показали зрелость демократии в Украине - депутат Бундестага ФРГ от фракции "Союз 90/Зеленые" на встрече с ври.о. главы МИД Божком

Выборы в Раду показали зрелость демократии в Украине - депутат Бундестага ФРГ от фракции "Союз 90/Зеленые" на встрече с ври.о. главы МИД Божком

12:59 22.07.2019
Берлин ждет окончательных результатов выборов в Украине - правительство ФРГ

Берлин ждет окончательных результатов выборов в Украине - правительство ФРГ

15:33 19.07.2019
Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдхузен

Зеркаль приняла копии верительных грамот от новоназначенного посла ФРГ Анки Фельдхузен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

"Нафтогаз" оценил убытки от захвата РФ своих активов в Крыму на $5,2 млрд

Член НС ПриватБанка начал дискуссию о целесообразности сильного укрепления гривни

Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

Samsung снизил чистую прибыль на 53% во II квартале

Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card

Альфа-Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 2,3 раза

Внешний госдолг Беларуси за I полугодие снизился на 1,2%

ВВП Грузии в I полугодии вырос на 4,9%

Прибыль Credit Suisse во II квартале увеличилась на 45%, сильнее прогнозов

Креди Агриколь Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль на 4,5%

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

«Дарница» готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн – Шимкив

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА