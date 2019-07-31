Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне

Безработица в Германии в июле 2019 года не изменилась по сравнению с июнем и составила 5%, свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству ФРГ. Показатель совпал со средними прогнозами рынка.

Отмечается, что в марте и апреле этого года безработица находилась на уровне 4,9%, что является самой низкой отметкой с момента воссоединения Германии в 1990 году.

При этом количество безработных в стране увеличилось на 1 тыс. - до 2,283 млн человек. Аналитики в среднем ожидали повышения числа безработных на 2 тыс.

Эксперты отмечают, что рост числа безработных является еще одним тревожным сигналом для германской экономики, которая может зафиксировать спад во втором квартале.

Тем временем безработица в ФРГ существенно ниже среднего уровня по еврозоне. В мае безработица в 19 странах еврозоны составляла 7,5%, что является минимальным уровнем с июля 2008 года. Эксперты ожидают, что показатель не изменился в июне.