Samsung снизил чистую прибыль на 53% во II квартале

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. сократил чистую прибыль во втором квартале 2019 года на 53% из-за слабого спроса на чипы памяти.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 5,18 трлн южнокорейских вон ($4,38 млрд) по сравнению с 11,04 трлн вон за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль составила 6,6 трлн вон против 14,87 трлн вон.

Выручка компании в минувшем квартале уменьшилась до 56,13 трлн вон с 58,48 трлн вон во втором квартале прошлого года.

Между тем результаты превзошли ожидания экспертов, опрошенных S&P Global Market Intelligence, которые в среднем прогнозировали чистую прибыль Samsung во втором квартале на уровне 5,1 трлн вон при выручке в 52,4 трлн вон.

В минувшем квартале выручка подразделения по производству полупроводников составила 16,09 трлн вон, операционная прибыль - 3,4 трлн вон. Samsung ожидает роста спроса во втором полугодии, однако прогнозирует волатильность в секторе в целом из-за возросшей неопределенности.

Бизнес по выпуску дисплеев зафиксировал консолидированную квартальную выручку в размере 7,62 трлн вон и операционную прибыль в 0,75 трлн вон. Подразделение вернулось к прибыли после убытка по итогам первого квартала за счет постепенного восстановления потребительского спроса.

Подразделение ИТ и мобильных коммуникаций получило выручку в размере 25,86 трлн вон и операционную прибыль в 1,56 трлн вон. Samsung отмечает, что, хотя в целом на рынке наблюдалось снижение спроса на смартфоны из-за негативной макроэкономической обстановки и сезонных факторов, поставки компании выросли в квартальном исчислении, главным образом за счет активных продаж новых смартфонов серии Galaxy A, включая Galaxy A50 и A70.

Выручка подразделения по производству потребительской электроники, в которое входит бизнес по выпуску телевизоров, составила 11,07 трлн вон, прибыль - 0,71 трлн вон. Компания отмечает, что прибыль подразделения снизилась как в квартальном, так и в годовом выражении из-за усиления конкуренции на рынке.

Акции Samsung на торгах в Сеуле в среду подешевели на 2,58%. Капитализация компании с начала года выросла на 17,2% и составляет 316,2 трлн вон.