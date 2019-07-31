Экономика

11:51 31.07.2019

Samsung снизил чистую прибыль на 53% во II квартале

2 мин читать
Samsung снизил чистую прибыль на 53% во II квартале

Южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. сократил чистую прибыль во втором квартале 2019 года на 53% из-за слабого спроса на чипы памяти.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 5,18 трлн южнокорейских вон ($4,38 млрд) по сравнению с 11,04 трлн вон за аналогичный период годом ранее.

Операционная прибыль составила 6,6 трлн вон против 14,87 трлн вон.

Выручка компании в минувшем квартале уменьшилась до 56,13 трлн вон с 58,48 трлн вон во втором квартале прошлого года.

Между тем результаты превзошли ожидания экспертов, опрошенных S&P Global Market Intelligence, которые в среднем прогнозировали чистую прибыль Samsung во втором квартале на уровне 5,1 трлн вон при выручке в 52,4 трлн вон.

В минувшем квартале выручка подразделения по производству полупроводников составила 16,09 трлн вон, операционная прибыль - 3,4 трлн вон. Samsung ожидает роста спроса во втором полугодии, однако прогнозирует волатильность в секторе в целом из-за возросшей неопределенности.

Бизнес по выпуску дисплеев зафиксировал консолидированную квартальную выручку в размере 7,62 трлн вон и операционную прибыль в 0,75 трлн вон. Подразделение вернулось к прибыли после убытка по итогам первого квартала за счет постепенного восстановления потребительского спроса.

Подразделение ИТ и мобильных коммуникаций получило выручку в размере 25,86 трлн вон и операционную прибыль в 1,56 трлн вон. Samsung отмечает, что, хотя в целом на рынке наблюдалось снижение спроса на смартфоны из-за негативной макроэкономической обстановки и сезонных факторов, поставки компании выросли в квартальном исчислении, главным образом за счет активных продаж новых смартфонов серии Galaxy A, включая Galaxy A50 и A70.

Выручка подразделения по производству потребительской электроники, в которое входит бизнес по выпуску телевизоров, составила 11,07 трлн вон, прибыль - 0,71 трлн вон. Компания отмечает, что прибыль подразделения снизилась как в квартальном, так и в годовом выражении из-за усиления конкуренции на рынке.

Акции Samsung на торгах в Сеуле в среду подешевели на 2,58%. Капитализация компании с начала года выросла на 17,2% и составляет 316,2 трлн вон.

Теги: #samsung
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:14 25.07.2019
Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

Samsung начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold - в сентябре

09:39 23.04.2019
Samsung отложила продажи смартфона Galaxy Fold на сообщениях о дефектах

Samsung отложила продажи смартфона Galaxy Fold на сообщениях о дефектах

00:06 21.02.2019
Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

Samsung представила смартфон с гибким складным экраном

10:12 31.01.2019
Samsung в IV квартале сократила чистую прибыль на 31%, впервые более чем за 2 года

Samsung в IV квартале сократила чистую прибыль на 31%, впервые более чем за 2 года

10:30 23.11.2018
Samsung попросила прощения у заболевших на производстве сотрудников

Samsung попросила прощения у заболевших на производстве сотрудников

10:52 31.10.2018
Samsung завершил III квартал с рекордной чистой прибылью

Samsung завершил III квартал с рекордной чистой прибылью

10:30 05.10.2018
Samsung ожидает рекордной прибыли по итогам III квартала

Samsung ожидает рекордной прибыли по итогам III квартала

09:41 28.09.2018
Главу совета директоров Samsung обвинили в препятствовании работе профсоюзов

Главу совета директоров Samsung обвинили в препятствовании работе профсоюзов

10:42 10.08.2018
Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note9

Samsung представила флагманский смартфон Galaxy Note9

09:58 08.08.2018
Samsung инвестирует $160 млрд в течение 3 лет, увеличит штат на 40 тыс. человек

Samsung инвестирует $160 млрд в течение 3 лет, увеличит штат на 40 тыс. человек

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

"Нафтогаз" оценил убытки от захвата РФ своих активов в Крыму на $5,2 млрд

Член НС ПриватБанка начал дискуссию о целесообразности сильного укрепления гривни

Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне

Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card

Альфа-Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 2,3 раза

Внешний госдолг Беларуси за I полугодие снизился на 1,2%

ВВП Грузии в I полугодии вырос на 4,9%

Прибыль Credit Suisse во II квартале увеличилась на 45%, сильнее прогнозов

Креди Агриколь Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль на 4,5%

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

«Дарница» готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн – Шимкив

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА