Внешний госдолг Беларуси за I полугодие снизился на 1,2%

Внешний государственный долг Беларуси на 1 июля 2019 года составил $16,7 млрд, сократившись за январь-июнь с учетом курсовых разниц на $0,2 млрд, или на 1,2%, сообщило министерство финансов страны.

За июнь внешний гоcдолг вырос на $100 млн, или на 0,6%.

В январе-июне 2019 года Беларусь привлекла внешние государственные займы на сумму $486,4 млн, в том числе в июне на $159,7 млн. В структуре привлеченных средств на долю кредитов правительства и банков России приходится $398 млн (в июне привлечено $128,5 млн), Международного банка реконструкции и развития (МБРР) - $50,3 млн, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Северного инвестиционного банка (СИБ) - $15,8 млн, Эксимбанка Китая - $22,3 млн.

По данным Минфина, на погашение внешнего государственного долга направлено в январе-июне $773,7 млн (в июне - $113,2 млн). В том числе выплачено $311,9 млн правительству РФ, $247,2 млн - Эксимбанку Китая, $176,5 млн - Евразийскому фонду стабилизации и развития (ЕФСР), $36,6 млн - МБРР, $0,8 млн - ЕБРР и СИБ, $0,7 млн - Товарно-кредитной корпорации США.

Внутренний госдолг на 1 июля 2019 года составил 9 млрд бел. рублей, увеличившись с начала года на 1,2% (в июне - снижение на 1,1%), или на 0,1 млрд бел. рублей.

В январе-июне Минфин разместил на внутреннем рынке гособлигации на $527,9 млн. При этом погашены валютные и рублевые облигации на сумму, эквивалентную $160,3 млн и 227,2 млн бел. рублей.

Совокупный госдолг Беларуси уменьшился за январь-июнь на 5%, или на 2,3 млрд бел. рублей, до 43,1 млрд бел. рублей.

Как сообщалось, в 2018 году внешний долг Беларуси вырос на 1%, до $16,9 млрд (28,4% ВВП) после роста на 22,6% в 2017 году. Внутренний госдолг в 2018 году увеличился на 3,1%, до 8,9 млрд бел. рублей. Совокупный госдолг возрос на 3,2 млрд бел. рублей, или на 7,6%, до 45,4 млрд бел. рублей (37,3% ВВП) на 1 января 2019 года.

В 2019 году Минфин Беларуси планирует направить на обслуживание и погашение внешнего госдолга $2,7 млрд. В структуре внешних обязательств белорусского государства наибольшая доля приходится на кредиты России - для исполнения обязательств потребуется $1,24 млрд. Кроме того, расходы Минфина на обслуживание и погашение внутреннего госдолга в 2019 году составят 2,93 млрд бел. рублей ($1,32 млрд в эквиваленте).

Лимит внешнего госдолга на 2019 год установлен в пределах $21 млрд, внутреннего - 10 млрд бел. рублей.