Прибыль Credit Suisse во II квартале увеличилась на 45%, сильнее прогнозов

Швейцарский банк Credit Suisse Group AG увеличил чистую прибыль во втором квартале 2019 года на 45%, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в апреле-июне подскочила до 937 млн швейцарских франков ($945,6 млн) по сравнению с 647 млн франков за аналогичный период 2018 года.

Квартальная выручка банка составила 5,581 млрд по сравнению с 5,595 млрд франков годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 806 млн франков при выручке в 5,32 млрд франков, пишет MarketWatch.

"Во втором квартале мы продолжили демонстрировать высокие операционные показатели за счет строгого следования нашей стратегии, что позволило увеличить прибыль как в годовом выражении, так и в квартальном", - отметил главный исполнительный директор банка Тиджан Тиам.

Акции Credit Suisse дорожают на 4,85% на торгах в Цюрихе в среду. С начала года капитализация кредитной организации увеличилась на 14,07%, до 29,47 млрд франков.