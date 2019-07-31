Экономика

11:47 31.07.2019

Прибыль Credit Suisse во II квартале увеличилась на 45%, сильнее прогнозов

1 мин читать

Швейцарский банк Credit Suisse Group AG увеличил чистую прибыль во втором квартале 2019 года на 45%, при этом показатель превзошел ожидания аналитиков.

Как сообщается в пресс-релизе банка, чистая прибыль в апреле-июне подскочила до 937 млн швейцарских франков ($945,6 млн) по сравнению с 647 млн франков за аналогичный период 2018 года.

Квартальная выручка банка составила 5,581 млрд по сравнению с 5,595 млрд франков годом ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 806 млн франков при выручке в 5,32 млрд франков, пишет MarketWatch.

"Во втором квартале мы продолжили демонстрировать высокие операционные показатели за счет строгого следования нашей стратегии, что позволило увеличить прибыль как в годовом выражении, так и в квартальном", - отметил главный исполнительный директор банка Тиджан Тиам.

Акции Credit Suisse дорожают на 4,85% на торгах в Цюрихе в среду. С начала года капитализация кредитной организации увеличилась на 14,07%, до 29,47 млрд франков.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

"Нафтогаз" оценил убытки от захвата РФ своих активов в Крыму на $5,2 млрд

Член НС ПриватБанка начал дискуссию о целесообразности сильного укрепления гривни

Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне

Samsung снизил чистую прибыль на 53% во II квартале

Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card

Альфа-Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 2,3 раза

Внешний госдолг Беларуси за I полугодие снизился на 1,2%

ВВП Грузии в I полугодии вырос на 4,9%

Креди Агриколь Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль на 4,5%

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

«Дарница» готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн – Шимкив

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА