Экономика

11:46 31.07.2019

Креди Агриколь Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль на 4,5%

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Чистая прибыль Креди Агриколь Банка (Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 824,944 млн грн, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается в квартальной отчетности на сайте банка.

Согласно отчету, чистый процентный доход за шесть месяцев 2019 года увеличился на 12,6% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года - до 1,198 млрд грн.

Активы банка с начала 2019 года выросли на 15% - до 37,707 млрд грн, в том числе кредиты клиентам увеличились на 13,8%, до 24,689 млрд грн.

Обязательства банка с начала текущего года возросли на 17,2% - до 33,498 млрд грн, собственный капитал увеличился на 0,2%, - до 4,209 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии сохранился на уровне 1,223 млрд грн.

Креди Агриколь Банк (ранее - Индэкс-Банк) основан в 1993 году. Единственным его акционером является Credit Agricole S.A. (Франция).

Согласно данным Нацбанка Украины Креди Агриколь Банк на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов занимал 13-е место (37,439 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

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