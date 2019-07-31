Экономика

11:43 31.07.2019

«Дарница» готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн – Шимкив

1 мин читать
«Дарница» готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн – Шимкив

Фармацевтическая компания «Дарница» ищет зарубежные активы для расширения бизнеса и готова вложить в их покупку до $100 млн собственных средств. 

Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию «Лига».

«Мы смотрим на нестандартные решения в генерическом бизнесе. На английском это называется selective meds – таргетированное позиционирование препаратов в современных инновационных формах. Это может быть новая система доставки медицинского препарата, инфузионные препараты и т.д.”, - объяснил он.

Шимкив добавил, что «Дарница» готова инвестировать и в биотехнологии, в частности, изучает такие проекты в Китае и США. По его словам, компания также не исключает инвестирования в стартапы.

«Для нас на мировом рынке интересны три направления: «проблемы боли», «нервная система» и «кардиология», - уточнил топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций.

Фармацевтическая компания «Дарница» - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель «Дарницы» включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

"Нафтогаз" оценил убытки от захвата РФ своих активов в Крыму на $5,2 млрд

Член НС ПриватБанка начал дискуссию о целесообразности сильного укрепления гривни

Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне

Samsung снизил чистую прибыль на 53% во II квартале

Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card

Альфа-Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 2,3 раза

Внешний госдолг Беларуси за I полугодие снизился на 1,2%

ВВП Грузии в I полугодии вырос на 4,9%

Прибыль Credit Suisse во II квартале увеличилась на 45%, сильнее прогнозов

Креди Агриколь Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль на 4,5%

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА