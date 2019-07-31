«Дарница» готова инвестировать в иностранные фармацевтические стартапы до $100 млн – Шимкив

Фармацевтическая компания «Дарница» ищет зарубежные активы для расширения бизнеса и готова вложить в их покупку до $100 млн собственных средств.

Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию «Лига».

«Мы смотрим на нестандартные решения в генерическом бизнесе. На английском это называется selective meds – таргетированное позиционирование препаратов в современных инновационных формах. Это может быть новая система доставки медицинского препарата, инфузионные препараты и т.д.”, - объяснил он.

Шимкив добавил, что «Дарница» готова инвестировать и в биотехнологии, в частности, изучает такие проекты в Китае и США. По его словам, компания также не исключает инвестирования в стартапы.

«Для нас на мировом рынке интересны три направления: «проблемы боли», «нервная система» и «кардиология», - уточнил топ-менеджер.

Ранее сообщалось, что украинская фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций.

Фармацевтическая компания «Дарница» - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель «Дарницы» включает около 250 наименований готовых лекарственных средств.Стратегические направления развития портфеля компании – кардиология, неврология и проблемы боли. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.