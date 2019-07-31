Экономика

11:17 31.07.2019

Представители ферросплавных заводов пикетируют "Укрэнерго" накануне рассмотрения апелляции по тарифу

1 мин читать
Представители ферросплавных заводов пикетируют "Укрэнерго" накануне рассмотрения апелляции по тарифу

Представители ферросплавных заводов пикетируют центральный офис НЭК "Укрэнерго" накануне рассмотрения апелляции на решение Окружного административного суда Киева, который отказал АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которым с 1 августа 2019 года утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии для НЭК.

Как сообщалось, Окружной админсуд 27 июня Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления НКРЭКУ об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов на передачу э/э "Укрэнерго".

Теги: #укрэнерго #акция #ферросплавщики #тарифы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:38 30.07.2019
ЕБРР выделит "Укрэнерго" EUR149 млн на модернизацию подстанций и закупку трансформаторов

ЕБРР выделит "Укрэнерго" EUR149 млн на модернизацию подстанций и закупку трансформаторов

09:37 30.07.2019
Минфин утвердил преобразование госпредприятия "Укрэнерго" в частное АО

Минфин утвердил преобразование госпредприятия "Укрэнерго" в частное АО

14:35 29.07.2019
"Гарантированный покупатель" подал в суд на "Укрэнерго"

"Гарантированный покупатель" подал в суд на "Укрэнерго"

13:06 29.07.2019
Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

Берлин и Лондон осудили чрезмерное применение силы к участникам акции в Москве

10:04 28.07.2019
В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

В ЕС заявили России о необходимости соблюдать права на свободу слова и собраний после задержаний в Москве

23:16 27.07.2019
Более тысячи человек задержали на несанкционированной акции оппозиции в Москве – МВД

Более тысячи человек задержали на несанкционированной акции оппозиции в Москве – МВД

09:57 20.07.2019
В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства Павла Шеремета

В Киеве проходит акция по случаю третьей годовщины убийства Павла Шеремета

18:54 19.07.2019
Суд признал противоправным несогласование Минэнергоугля платежей для контрагентов "Укрэнерго"

Суд признал противоправным несогласование Минэнергоугля платежей для контрагентов "Укрэнерго"

00:52 18.07.2019
Зеленский обещать найти способы снизить тарифы и внедрить идею, чтобы малообеспеченные граждане в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку

Зеленский обещать найти способы снизить тарифы и внедрить идею, чтобы малообеспеченные граждане в возрасте за 70 лет не платили за коммуналку

14:46 15.07.2019
НКРЭКУ оштрафовала "Укрэнерго" на 1,7 млн грн

НКРЭКУ оштрафовала "Укрэнерго" на 1,7 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

"Нафтогаз" оценил убытки от захвата РФ своих активов в Крыму на $5,2 млрд

Член НС ПриватБанка начал дискуссию о целесообразности сильного укрепления гривни

Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

ПОСЛЕДНЕЕ

Авиакомпания SkyUp с октября открывает новые рейсы из Харькова и Львова в Прагу, из Киева - в Пардубице

Безработица в Германии в июле осталась на июньском уровне

Samsung снизил чистую прибыль на 53% во II квартале

Страховщики Азербайджана в I полугодии выписали около 19 тыс. полисов Green Card

Альфа-Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль в 2,3 раза

Внешний госдолг Беларуси за I полугодие снизился на 1,2%

ВВП Грузии в I полугодии вырос на 4,9%

Прибыль Credit Suisse во II квартале увеличилась на 45%, сильнее прогнозов

Креди Агриколь Банк в I пол.-2019 увеличил чистую прибыль на 4,5%

"Укртрансгаз" сообщает о ликвидации чрезвычайной ситуации на ГТС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА