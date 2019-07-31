Представители ферросплавных заводов пикетируют "Укрэнерго" накануне рассмотрения апелляции по тарифу

Представители ферросплавных заводов пикетируют центральный офис НЭК "Укрэнерго" накануне рассмотрения апелляции на решение Окружного административного суда Киева, который отказал АО "Никопольский завод ферросплавов" (НЗФ) в удовлетворении ходатайства о приостановлении действия постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, которым с 1 августа 2019 года утвержден новый тариф на услуги по передаче электроэнергии для НЭК.

Как сообщалось, Окружной админсуд 27 июня Киева по иску АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления НКРЭКУ об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов на передачу э/э "Укрэнерго".