Экономика

11:16 31.07.2019

"Нафтогаз" оценил убытки от захвата РФ своих активов в Крыму на $5,2 млрд

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"Нафтогаз" оценил убытки от захвата РФ своих активов в Крыму на $5,2 млрд

НАК "Нафтогаз Украины" оценил убытки от захвата РФ своих активов в Крыму в $5,2 млрд.

Как сообщила пресс-служба компании, исковое заявление о размере компенсации убытков, причиненных экспроприацией активов группы в Крыму, было подано в Трибунал при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге в конце июня 2019 года.

Ожидается, что трибунал вынесет решение о компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

В НАК напомнили, что ранее трибунал уже признал нарушение РФ ряда положений Соглашения о защите инвестиций по факту экспроприации активов группы "Нафтогаз" в Крыму. Поскольку трибунал решил разделить производство на две стадии, вопрос определения компенсации убытков будет рассматриваться на второй из них.

Как сообщалось, 15 февраля 2016 года Российской Федерации было вручено официальное письменное уведомление НАК "Нафтогаз Украины", ГАО "Чорноморнафтогаз", ПАО "Укртрансгаз", ДК "Ликво", ПАО "Укргазвыдобування", ПАО "Укртранснафта" и ДК "Газ Украины" об инвестиционном споре в рамках двустороннего соглашения о взаимной защите инвестиций между Украиной и Россией.

Арбитражное производство начато 17 октября 2016 года. Дело рассматривается при Постоянной палате Третейского суда в Гааге. Устные слушания по вопросам юрисдикции и ответственности состоялись в Гааге в мае 2018 года.

Теги: #крым #убытки #суд #нафтогаз
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