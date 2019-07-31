Экономика

09:28 31.07.2019

ФРС снизит ставку впервые за 11 лет - прогноз

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ФРС снизит ставку впервые за 11 лет - прогноз

Федеральная резервная система (ФРС) снизит базовую процентную ставку впервые с 2008 года по итогам июльского заседания, прогнозирует большинство аналитиков и участников рынка.

Федеральный комитет по открытым рынкам (FOMC), как ожидается, понизит процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта с текущего уровня, до диапазона от 2% до 2,25% годовых.

Более того, котировки фьючерсов на уровень ставки предполагают три снижения ставки до января, включая июльское, и еще одно - в 2020 году. Инвесторы также оценивают шансы на уменьшение ставки сразу на 0,5 п.п. примерно в 25%.

По итогам прошлого заседания американский центробанк дал понять, что готов снизить базовую ставку, отметив неопределенность в отношении перспектив экономики. Так, из текста коммюнике исчезли слова о том, что Федрезерв готов "проявить терпение" при принятии решений относительно будущих корректировках целевого диапазона ставки.

Вместе с тем аналитики рейтингового агентства Fitch указывают на то, что ожидания рынка слишком оптимистичны. По их мнению, Федрезерв понизит ставку лишь один раз в 2019 году, после чего ставка останется неизменной до конца 2020 года.

По словам экспертов, ВВП США растет быстрее ожидаемого, а показатели потребительских расходов и роста занятости остаются сильными в условиях низкой безработицы. Таким образом, снижение ставки, скорее всего, будет подано как мера предосторожности для сокращения понижательных рисков, а не как реакция на поступающие статданные.

В связи с этим экономисты Deutsche Bank выражают опасения, что рынок воспримет любые заявления о том, что дальнейший курс ДКП будет зависеть от поступающих статданных, как "ястребиные".

Сами аналитики германского банка, тем временем, вместе с участниками рынка прогнозируют три снижения в текущем году.

Помимо стимулирования экономики в условиях возросшей неопределенности, другой причиной для снижения ставки может стать слишком низкая инфляция. Как стало известно во вторник, индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федрезерв при оценке рисков инфляции, в июне вырос на 1,6% в годовом выражении при целевом уровне в 2%.

Также определенное давление на центробанк оказывают заявления президента США Дональда Трампа, который неоднократно критиковал его за недостаточно мягкую политику.

"ЕС и Китай еще больше снизят ставки и будут вливать деньги в свои системы, облегчая задачу по продаже товаров для своих производителей. Тем временем, и при очень низкой инфляции наш Федрезерв ничего не делает, и скорее всего, сделает сравнительно мало. Очень плохо!" - написал Трамп на своей странице в Twitter в понедельник.

FOMC обнародует решение по ставке в 21:00 МСК 31 июля. Пресс-конференция председателя ФРС Джерома Пауэлла начнется в 21:30 МСК.

Теги: #фрс #ставка
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