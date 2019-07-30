Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 25,035 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник укрепился до 25,035 грн/$1 с 25,2275 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 25,02-25,05 грн/$1, тогда как Нацбанк установил на 31 июля официальный курс 25,085516 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 30 июля укрепился до 25,0919 грн/$1 с 25,2629 грн/$1.