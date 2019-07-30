СК "Арсенал Страхование" выплатила 8,3 млн грн "Нибулону" за повреждение пожаром сушильного агрегата на элеваторе

Страховая компания "Арсенал Страхование" (Киев) выплатила 8,3 млн грн страхового возмещения сельскохозяйственному предприятию "Нибулон" за убытки которые произошли в результате пожара на сушилке комплекса по приему, хранению и отгрузке зерновых и масличных культур, сообщается в пресс-релизе страховщика.

Выплата сельхозпредприятию осуществлена по договору добровольного страхования имущества. Он покрывает 70 объектов недвижимости на общую сумму 8 млн долларов, а также 149 единиц оборудования, стоимостью 3 млн долларов. Страховая премия страховщика составила всего 40 тыс. грн в год на весь комплекс.

"По данным "Арсенал Страхование" все больше сельхозпредприятий терпят финансовые убытки, как от пожаров природного и техногенного характера, так и от других природных катаклизмов, а их суммы исчисляются сотнями млн грн. Если говорить о данном случае, то пожары зерносушилок - нередкое явление, так как технологический процесс сушки семян и зерна сопровождается появлением легковоспламеняемой пыли. Обеспечив страховое покрытие своего недвижимого имущества, предприятие не понесло финансовых убытков от пожара, которые могли полностью "лечь на плечи" предприятия, если бы этого покрытия не было", отмечает , управляющий акционер компании Марина Авдеева, слова которой приводятся в пресс-релизе.

Также отмечается, что согласно данным Украинского научно-исследовательского института гражданской защиты за 6месяцев текущего года количество пожаров в Украине увеличилось на 20,9% и составило почти 46 тысяч инцидентов. Материальные потери от пожаров также возросли – они составили более 5 млрд грн, что на 33% выше аналогичного периода прошлого года.

Как сообщалось, элеватор компании "Нибулон", расположенный в пгт Великие Коровинцы, Чудновского района Житомирской области, пострадал от пожара в прошлом году. Оборудование и недвижимость, а именно сушильная установка CIMBRIA, цепной транспортер и ковшовая нория, были застрахованы договором добровольного страхования имущества. В результате, страховка покрыла убытки сельхозпредприятия, что позволило компании восстановить свои активы.

СК "Арсенал Страхование" входит в ТОП-3 крупнейших страховых компаний Украины и является №1 среди страховщиков с украинским капиталом. Ежедневно компания осуществляет страховых выплат на сумму более 2 млн. грн грн. Средний срок выплат по массовым убыткам не превышает 5-ти рабочих дней. Партнерами украинской компании являются ведущие европейские перестраховщики - HannoverRe, PolishReinsuranceCompany, SCOR SE, Gen.