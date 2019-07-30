Экономика

17:16 30.07.2019

Чистая прибыль Укргазбанка в I полугодии выросла на 27,8%

1 мин читать
Чистая прибыль Укргазбанка в I полугодии выросла на 27,8%

Чистая прибыль Укргазбанка в I полугодии выросла на 27,8%

Киев. 30 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Чистая прибыль Укргазбанка (Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 275,986 млн грн, что на 27,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года (215,934 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, размещенному на сайте банка, его чистая прибыль во втором квартале составила 221,713 млн грн, что на 37,1% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (161,733 млн грн).

Чистые процентные доходы за январь-июнь уменьшились на 5,1% - до 1,531 млрд грн, чистые процентные доходы после расходов по кредитным убыткам - на 37,9 - до 900,539 млн грн.

Активы банка за шесть месяцев выросли на 1,9% - до 83,805 млрд грн, в том числе кредиты клиентам и финансовая аренда уменьшились на 8,7%, до 41,313 млрд грн.

Обязательства банка за этот период выросли на 1,7% - до 77,773 млрд грн, собственный капитал увеличился на 4,8%, до 6,032 млрд грн.

Уставный капитал сохранился на уровне 13,837 млрд грн.

АБ "Укргазбанк" создан в 1993 году. Государство в лице Минфина владеет 94,94% акций финучреждения.

Согласно данным НБУ, на 1 апреля 2019 года Укргазбанк по размеру общих активов занимал 4-е место (99,606 млрд грн) среди 77 действовавших в стране банков.

Теги: #укргазбанк #финрезультат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:50 30.07.2019
Чистая прибыль Ощадбанка в I полугодии выросла в 4 раза

Чистая прибыль Ощадбанка в I полугодии выросла в 4 раза

15:59 30.07.2019
MasterCard во II квартале увеличила прибыль сильнее ожиданий

MasterCard во II квартале увеличила прибыль сильнее ожиданий

15:31 30.07.2019
"Интерпайп НТЗ" в I полугодии нарастил прибыль более чем вдвое, Saleks Investments передала 60% акций предприятия KLW

"Интерпайп НТЗ" в I полугодии нарастил прибыль более чем вдвое, Saleks Investments передала 60% акций предприятия KLW

14:59 30.07.2019
"Донбассэнерго" за 6 мес. получило чистый убыток 153 млн грн

"Донбассэнерго" за 6 мес. получило чистый убыток 153 млн грн

13:45 30.07.2019
Huawei увеличила выручку в I полугодии, несмотря на давление США

Huawei увеличила выручку в I полугодии, несмотря на давление США

13:45 30.07.2019
Nintendo сократила прибыль в I финквартале, несмотря на рост продаж приставок Switch

Nintendo сократила прибыль в I финквартале, несмотря на рост продаж приставок Switch

10:50 30.07.2019
"Мотор Сич" в I пол.-2019 получила консолидированный чистый убыток 425,7 млн грн

"Мотор Сич" в I пол.-2019 получила консолидированный чистый убыток 425,7 млн грн

16:12 29.07.2019
Чистая прибыль ПроКредит Банка в I пол.-2019 выросла на 2,6%

Чистая прибыль ПроКредит Банка в I пол.-2019 выросла на 2,6%

13:01 25.07.2019
"Мыстецькый арсенал" в 2018г получил 617 тыс. грн чистой прибыли против убытка годом ранее

"Мыстецькый арсенал" в 2018г получил 617 тыс. грн чистой прибыли против убытка годом ранее

11:16 25.07.2019
Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

Tesla получила убыток во II квартале хуже ожиданий, акции рухнули

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

"Интерпайп НТЗ" в I полугодии нарастил прибыль более чем вдвое, Saleks Investments передала 60% акций предприятия KLW

"Мотор Сич" в I пол.-2019 получила консолидированный чистый убыток 425,7 млн грн

ПриватБанк продает 7 нефтебаз более чем за 1 млрд грн

Продажа украинской "дочки" ВЭБ заинтересовала еще одного покупателя

ПОСЛЕДНЕЕ

Курс гривни на межбанке во вторник укрепился до 25,035 грн/$1

Минфин привлек от продажи гривневых ОВГЗ рекордные 17,2 млрд грн и смог снова снизить ставки на 0,2-1 п.п.

СК "Арсенал Страхование" выплатила 8,3 млн грн "Нибулону" за повреждение пожаром сушильного агрегата на элеваторе

Нацкомфинуслуг вводит требования к качеству аудита небанковских финучреждений

Цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась ниже $64

Bayer сократил прибыль во II квартале на 49,1% из-за роста расходов

Altria увеличила квартальную прибыль на 6,4%, подтвердила прогноз на год

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,09 грн/$1

Фармацевтическую компанию «Дарница» оценили более чем в $400 млн – Шимкив

Доходы американцев увеличились сильнее расходов в июне, как и ожидалось

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА