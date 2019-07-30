Цена нефтяной корзины ОПЕК опустилась ниже $64

Цена нефтяной корзины ОПЕК снизилась в понедельник на $0,23 до $63,79 за баррель, тогда как в предыдущий торговый день она составляла $64,02, отмечается на сайте картеля.

"Нефтяная корзина" ОПЕК — это условная смесь, составленная из марок нефти, которые поставляют на мировой рынок 14 стран картеля (Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Конго, Кувейт, Ливия, Нигерия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Эквадор и Экваториальная Гвинея).

Историческим максимумом для "корзины" картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.