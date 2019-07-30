Экономика

16:29 30.07.2019

Bayer сократил прибыль во II квартале на 49,1% из-за роста расходов

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Международный химико-фармацевтический концерн Bayer AG сократил прибыль во втором квартале текущего года на 49,1% из-за расходов на реструктуризацию и обесценение активов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в минувшем квартале составила 404 млн евро по сравнению с 794 млн евро за аналогичный квартал предыдущего года.

EBITDA концерна без учета разовых факторов выросла на 24,7% и достигла 2,927 млрд евро против 2,348 млрд евро годом ранее.

Выручка Bayer в минувшем квартале подскочила на 21,1%, до 11,485 млрд евро с 9,481 млрд евро за аналогичный квартал в прошлом году.

Продажи фармацевтического подразделения компании в минувшем квартале повысились на 4,9%, до 4,42 млрд евро. В сегменте безрецептурных препаратов выручка увеличилась на 2,1%, до 1,44 млрд евро. Подразделение, выпускающее продукцию для сельскохозяйственного сектора, увеличило продажи на 59,9%, до 4,79 млрд евро, а бизнес по производству ветеринарных препаратов повысил выручку на 0,2%, до 454 млн евро.

Чистая прибыль Bayer во втором полугодии сократилась на 40,1%, до 1,645 млрд по сравнению с 2,748 млрд годом ранее. Выручка увеличилась на 31,6% и составила 24,5 млрд против 18,619 млрд за аналогичный период в прошлом году.

Акции Bayer в ходе торгов во вторник дешевеют на 4,7%. С начала года капитализация сократилась на 6,6%.

Теги: #bayer
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