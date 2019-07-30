Altria увеличила квартальную прибыль на 6,4%, подтвердила прогноз на год

Altria Group Inc., одна из крупнейших табачных компаний мира, увеличила чистую прибыль во втором квартале на 6,4% и подтвердила прогноз на 2019 год.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила $1,996 млрд, или $1,07 в расчете на акцию, по сравнению с $1,876 млрд, или $0,99 на акцию, за аналогичный период прошлого года.

Прибыль Altria без учета разовых факторов выросла до $1,10 на акцию с $1,01 на акцию, что совпало с прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка компании увеличилась на 5% - до $6,619 млрд с $6,305 млрд, главным образом благодаря росту продаж табачной продукции. Показатель превысил прогноз аналитиков на уровне $5,086 млрд.

Altria отразила в отчетности убыток в размере $266 млн от изменения справедливой стоимости производных финансовых инструментов, связанных с компанией Cronos Group Inc., занимающейся выращиванием конопли для медицинских целей.

По оценкам компании, программа сокращения расходов, о которой было объявлено в декабре 2018 года, позволит ей добиться ежегодной экономии в размере $575 млн к концу 2019 года.

Altria подтвердила прогноз на 2019 год, согласно которому ее прибыль без учета разовых факторов будет находиться в диапазоне от $4,15-4,27 на акцию, но сообщила, что общий объем продаж сигарет на внутреннем рынке, как ожидается, снизится на 5-6%.

Акции Altria подешевели в ходе предварительных торгов в Нью-Йорке во вторник почти на 1%. С начала года капитализация компании выросла на 1,9%, тогда как индекс S&P 500 поднялся на 20,5% за этот период.