Экономика

16:26 30.07.2019

Фармацевтическую компанию «Дарница» оценили более чем в $400 млн – Шимкив

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Фармацевтическую компанию «Дарница» оценили более чем в $400 млн – Шимкив

Фармацевтическая компания «Дарница», согласно недавно проведенной независимой оценке, стоит более $400 млн.

Об этом сообщил глава совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив в интервью изданию Liga.net.

По его словам, фармацевтика является перспективной отраслью, поэтому в мире рыночные мультипликаторы оценки фармбизнеса существенно превышают средние мультипликаторы в других отраслях.

«Когда речь идет о покупке бизнеса, средние мультипликаторы при оценке генерических компаний составляют 10 EBITDA. Существуют сделки с мультипликатором 27-28. Например, глобальная сделка по приобретению компании Shire компанией Takeda оценивается в $81 млрд», - сказал Шимкив.

Он подчеркнул, что украинская фарма соответствует мировому тренду.

«Мы – часть динамично развивающегося и растущего мирового рынка. При этом Украина входит в список самых быстрорастущих рынков в мировой фармотрасли. Темпы роста украинской фармацевтики в последние годы составляют в среднем 11% в год. Это втрое выше показателей экономики Украины в целом», - сказал он.

Мультипликаторы для украинских фармпредприятий Шимкив оценивает на уровне 8-10 в зависимости от портфеля компании. При этом он подчеркнул, что продуктовый портфель «Дарницы» отличается от многих конкурентов и является ее преимуществом.

«Если сравнивать с конкурентами, у нас интересная специализация. У компаний-лидеров портфель в основном состоит из препаратов «нос», «горло» и «диабет». У нас фокус на «сердце» (кардиопрепараты), «проблемах боли» и «нервной системе», - рассказал топ-менеджер.

Фармацевтическая компания «Дарница» - лидер по реализации лекарственных средств в натуральном выражении с 1998 года. Продуктовый портфель «Дарницы» включает около 250 наименований готовых лекарственных средств. Продукция экспортируется в 16 стран мира. Чистый доход компании от реализации продукции в 2018 году вырос на 18,7%, до 3,002 млрд. грн.

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Интерфакс-Украина
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