Экономика

16:27 30.07.2019

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,09 грн/$1

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Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,09 грн/$1

Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 31 июля до 25,085516 грн/$1 по сравнению с 25,252582 грн/$1 на 30 июля 2019г.

Теги: #курс #нацбанк #гривня
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