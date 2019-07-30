Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,09 грн/$1
Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 31 июля до 25,085516 грн/$1 по сравнению с 25,252582 грн/$1 на 30 июля 2019г.
Национальный банк Украины укрепил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 31 июля до 25,085516 грн/$1 по сравнению с 25,252582 грн/$1 на 30 июля 2019г.
"Интерпайп НТЗ" в I полугодии нарастил прибыль более чем вдвое, Saleks Investments передала 60% акций предприятия KLW
"Интерпайп НТЗ" в I полугодии нарастил прибыль более чем вдвое, Saleks Investments передала 60% акций предприятия KLW
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