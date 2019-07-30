Экономика

15:38 30.07.2019

Доходы американцев увеличились сильнее расходов в июне, как и ожидалось

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Доходы американцев увеличились сильнее расходов в июне, как и ожидалось

Доходы населения США в июне 2019 года выросли на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

Тем временем расходы американцев в прошлом месяце повысились на 0,3% по сравнению с маем.

Оба показателя совпали с ожиданиями рынка.

Согласно пересмотренным данным, в мае доходы граждан США увеличились на 0,4%, расходы - на 0,5%.

Индекс PCE Core (Personal Consumption Expenditures, Excluding Food & Energy), на который обращает внимание Федеральная резервная система при оценке рисков инфляции, в июне вырос на 0,2% в помесячном и на 1,6% в годовом выражении. Эксперты ожидали подъема первого показателя на 0,2%, второго - на 1,7%.

Реальные располагаемые доходы населения увеличились на 0,3%, максимальными темпами с февраля, после подъема на 0,2% в предыдущем месяце.

Рост окладов и зарплат составил 0,5% в помесячном выражении с поправкой на инфляцию и налоги после повышения на 0,2% в мае.

Норма сбережения в прошлом месяце составила 8,1%, в мае показатель составлял 8%.

 

Теги: #статистика #сша
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