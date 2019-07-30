Экономика

15:33 30.07.2019

НБУ выставляет на торги бизнес-центр "Шевченковский" в Одессе

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НБУ выставляет на торги бизнес-центр "Шевченковский" в Одессе

Национальный банк Украины (НБУ) выставляет на торги бизнес-центр "Шевченковский", расположенный в центре Одессы по адресу пр.Гагарина 12-А, сообщается на сайте НБУ.

Согласно сообщению, Имэксбанк передавал эту недвижимость в ипотеку НБУ в счет обеспечения исполнения своих обязательств по стабилизационному кредиту.

В начале 2019 бизнес-центр был обременен долгосрочными договорами аренды, однако Имэксбанк и НБУ в судебном порядке в июне 2019 года получили окончательное решение Верховного суда о признании их недействительными. Таким образом, новый владелец бизнес-центра сможет свободно распоряжаться приобретенным имуществом и устанавливать правоотношения с новыми арендаторами на рыночных условиях, указано в сообщении.

"Недавно мы провели рабочую встречу с представителями известных инвестиционных компаний и увидели заинтересованность инвесторов в приобретении этой недвижимости. На сегодня ведутся переговоры с Фондом гарантирования вкладов физических лиц по привлечению к продаже этого объекта юридических лиц, оказывающих услуги по комплексной подготовке и организации открытых торгов. Планируем, что после завершения всех формальных процедур этот объект будет выставлен на продажу по рыночной цене, после чего полученные средства будут направлены на погашение задолженности ПАО "Имэксбанк" по стабилизационному кредиту ", - цитирует пресс-служба НБУ начальника управления по работе с проблемными активами центробанка Павла Поляруша.

Бизнес-центр введен в эксплуатацию в 2004 году, он имеет 16 этажей, а его общая площадь составляет 12 101,4 кв. м.

Теги: #нбу #бизнес_центр #одесса
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