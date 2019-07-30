Инфляция в Германии в июле замедлилась до минимума с 2016г

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, выросли в июле 2019 года на 1,1% в годовом выражении после подъема на 1,5% в июне, свидетельствуют предварительные данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Рост показателя стал минимальным с ноября 2016 года.

Между тем по сравнению с июнем цены выросли на 0,4%.

Аналитики в среднем ожидали роста первого показателя на 1,2%, второго - на 0,3%.

Цены, рассчитанные по германским стандартам, повысились на 1,7% в годовом и на 0,5% в помесячном выражении. Эксперты прогнозировали увеличение на 1,5% и на 0,3% соответственно.

Предварительные данные о динамике потребительских цен в еврозоне в июле будут опубликованы 31 июля в 12:00 МСК. В июне инфляция составила 1,2%, эксперты ожидают замедления до 1,1%.