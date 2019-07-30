Экономика

14:58 30.07.2019

Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $64,25 за баррель

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Цены на нефть ускорили рост, Brent подорожала до $64,25 за баррель

Рост цен на нефть ускорился во вторник на ожиданиях стимулирующих мер от крупнейших центробанков мира.

Сентябрьские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:43 МСК подорожали на $0,54 (0,85%) - до $64,25 за баррель.

Стоимость фьючерса на WTI на сентябрь на электронной сессии на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,4 (0,7%) - до $57,27 за баррель.

Во вторник завершилось заседание Банка Японии, по итогам которого курс денежно-кредитной политики не претерпел изменений. Тем не менее, руководство ЦБ сообщило о готовности принять решительные меры для поддержки экономики в случае появления существенных понижательных рисков.

Теперь все внимание будет направлено на заседание Федеральной резервной системы (ФРС), на котором, по общему мнению, ключевая ставка будет снижена с текущих 2,25-2,5% до 2-2,25%.

Между тем на прошлой неделе Европейский центральный банк (ЕЦБ) также подал сигнал о возможном снижении ставки в дальнейшем и сообщил о рассмотрении иных вариантов поддержки экономики еврозоны.

"Текущая ситуация и прогнозы для нефтяного рынка не так плохи, - говорит глава отдела исследований сырьевого рынка в Commerzbank AG Ойген Вайнберг. - Опасения обвала спроса оказались чрезмерными, и теперь инвесторы начинают придерживаться более реалистичного подхода".

Между тем участники рынка ждут возобновления торговых переговоров между США и Китаем. Новый раунд переговоров пройдет в Шанхае.

Президент США Дональд Трамп между тем вновь выступил с критикой в адрес Китая, обвинив Пекин в затягивании торговых переговоров.

"Моя команда сейчас ведет с ними переговоры, но они всегда под конец меняют соглашение ради собственной выгоды. Они, наверное, ждут наших выборов, чтобы понять, получим ли мы одного из ничтожеств Демократической партии сонного Джо (бывший вице-президент Джо Байден - ИФ). Тогда они смогут заключить колоссальную сделку, как в предыдущие 30 лет, и продолжат обдирать США, даже больше и лучше, чем раньше", - написал Трамп на странице в Twitter.

Также Трамп вновь посетовал, что Китай, несмотря на договоренности с США, не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию.

Теги: #brent #нефть
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