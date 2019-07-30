Экономика

13:45 30.07.2019

Правительство Беларуси прогнозирует рост ВВП в 2020г на 2,5%, инфляцию в пределах 5%

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Правительство Беларуси прогнозирует рост ВВП в 2020г на 2,5%, инфляцию в пределах 5%

ВВП Беларуси в 2020 году может вырасти на 2,5% при инфляции в пределах 5%.

"Ключевыми показателями эффективности работы правительства и Нацбанка на 2020 год предлагается определить темп роста ВВП - 2,5%, темп роста производительности труда - 2,1%, привлечение прямых иностранных инвестиций в объеме $1,7 млрд, инфляция за год не должна превысить 5%", - заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе заседания совета министров во вторник, его слова приводит госагентство "БелТА".

В соответствии с прогнозом, реальные располагаемые доходы населения в 2020 году должны вырасти на 2,4%, реальная зарплата - на 2,1%.

Прирост экспорта товаров и услуг ожидается на уровне 3,3%, или на $1,4 млрд, по сравнению с ожидаемыми итогами текущего года. "Сальдо внешней торговли прогнозируется положительным на уровне 1% ВВП. Как видно из приведенных параметров, основной акцент - на обеспечение макроэкономической сбалансированности", - подчеркнул Румас.

"Весь пакет прогнозных документов неделю назад был детально рассмотрен и в целом одобрен на заседании президиума совета министров, поднятые вопросы отработаны с заинтересованными. Сегодня в основном достигнуто понимание по ключевым вопросам", - сказал премьер.

При этом глава правительства подчеркнул общую тенденцию к замедлению темпов роста мировой экономики. "На днях эксперты из МВФ и Всемирного банка вновь снизили ожидания по росту мировой экономики на 2019-2020 год. Замедляется еврозона, торговые войны межу США и Китаем ведут к усилению конкурентной борьбы на ряде рынков, чувствительных для белорусских производителей. Геополитическая напряженность дестабилизирует сырьевые рынки и ведет к отложенному спросу на инвестиционные товары", - отметил Румас.

По его мнению, "все это создает серьезные вызовы для устойчивой работы экономики страны как в текущем году, так и в 2020-м году".

Как сообщалось, ВВП Беларуси в первом полугодии 2019 года вырос на 0,9% при целевом прогнозе правительства не менее 1,8%.

По прогнозу властей, ВВП Беларуси должен вырасти на 4% в 2019 году. Между тем, международные фининституты ожидают роста белорусской экономики в пределах 2% в текущем году.

Теги: #прогноз #ввп #беларусь
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