Экономика

12:16 30.07.2019

Сводный индекс доверия в еврозоне в июле снизился до минимума с марта 2016г

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Сводный индекс доверия в еврозоне в июле снизился до минимума с марта 2016г

Сводный индекс делового и потребительского доверия к экономике еврозоны в июле 2019 года опустился до 102,7 пункта со 103,3 пункта в июне, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Значение показателя стало минимальным с марта 2016 года.

Аналитики в среднем ожидали снижения индикатора до 102,6 пункта.

Индекс доверия в сфере услуг в минувшем месяце уменьшился до 10,6 пункта с 11 пунктов в июне, совпав с прогнозом.

Индикатор доверия европейских промышленных компаний составил минимальные с августа 2013 года минус 7,4 пункта против минус 5,6 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз предусматривал снижение показателя до минус 7 пунктов.

Индикатор потребительского доверия в июле остался на уровне минус 6,6 пункта, что совпало с прогнозом рынка.

Теги: #ес #индекс_доверия #потребитель
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