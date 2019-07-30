Экономика

12:01 30.07.2019

Кабмин расширил распространение спецпошлины на другие коды импортируемого в страну сжиженного газа из РФ

1 мин читать
Кабмин расширил распространение спецпошлины на другие коды импортируемого в страну сжиженного газа из РФ

Кабинет министров Украины расширил перечень товарных кодов (УКТВЭД) импортируемого из РФ сжиженного углеводородного газа (СУГ), на которые распространяется специальная пошлина, сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

"Я вижу, вы не знали, что на прошлом Кабмине (заседании – ИФ) в постановление были включены все соответствующие коды", - написал он в комментариях в соцсети "Фейсбук", отвечая на вопрос представителя "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна.

По оценке Куюна, на указанный в постановлении №624 от 17 июля 2019 года товарный код сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) приходится всего 1,7% от общего объема СУГ, поставляемого из России в Украину.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

Документ вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены применения Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.

Теги: #суг #украина #герус #рф #кабмин #газ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:49 30.07.2019
Богдан: мы подаем в правоохранительные органы информацию о коррупционных процессах в городе Киеве

Богдан: мы подаем в правоохранительные органы информацию о коррупционных процессах в городе Киеве

11:32 30.07.2019
Более 300 курсантов-пограничников отбыли для усиления охраны госграницы Украины с ЕС

Более 300 курсантов-пограничников отбыли для усиления охраны госграницы Украины с ЕС

11:05 30.07.2019
Кабмин отстранил Ноняка от должности главы "Укртрансбезопасности"

Кабмин отстранил Ноняка от должности главы "Укртрансбезопасности"

10:14 30.07.2019
Frontera оспорит в суде результаты конкурса на разработку шельфового участка "Дельфин" в случае их утверждения Кабмином

Frontera оспорит в суде результаты конкурса на разработку шельфового участка "Дельфин" в случае их утверждения Кабмином

09:28 30.07.2019
РФ перекрыла четверть Черного моря

РФ перекрыла четверть Черного моря

08:55 30.07.2019
В Киеве во вторник ожидается гроза

В Киеве во вторник ожидается гроза

08:06 30.07.2019
На Днепропетровщине объявили о чрезвычайной пожарной опасности

На Днепропетровщине объявили о чрезвычайной пожарной опасности

07:46 30.07.2019
В Киевской области на пожаре в частном доме погибли двое детей

В Киевской области на пожаре в частном доме погибли двое детей

07:39 30.07.2019
В Днепропетровской области с диагнозом "Сальмонеллез" остаются госпитализированными 24 человека

В Днепропетровской области с диагнозом "Сальмонеллез" остаются госпитализированными 24 человека

07:16 30.07.2019
Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

Боевики трижды нарушили режим тишины на Донбассе, ранен один украинский военный

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

"Мотор Сич" в I пол.-2019 получила консолидированный чистый убыток 425,7 млн грн

ПриватБанк продает 7 нефтебаз более чем за 1 млрд грн

Продажа украинской "дочки" ВЭБ заинтересовала еще одного покупателя

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

ПОСЛЕДНЕЕ

ЕБРР выделит "Укрэнерго" EUR149 млн на модернизацию подстанций и закупку трансформаторов

Сводный индекс доверия в еврозоне в июле снизился до минимума с марта 2016г

Более 3тыс. домохозяйств установили солнечные панели во II кв.-2019

Глава британской генкомпании Centrica уходит в отставку после первого за 4 года снижения дивидендов

Профицит госбюджета Грузии в I полугодии составил 8,8% дохода

"Мотор Сич" в I пол.-2019 получила консолидированный чистый убыток 425,7 млн грн

ПриватБанк продает 7 нефтебаз более чем за 1 млрд грн

Минфин утвердил преобразование госпредприятия "Укрэнерго" в частное АО

Экономика Франции выросла слабее прогнозов во II квартале

Безработица в Японии в июне снизилась до 2,3%, промпроизводство сократилось на 3,6%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА