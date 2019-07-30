Кабмин расширил распространение спецпошлины на другие коды импортируемого в страну сжиженного газа из РФ

Кабинет министров Украины расширил перечень товарных кодов (УКТВЭД) импортируемого из РФ сжиженного углеводородного газа (СУГ), на которые распространяется специальная пошлина, сообщил представитель президента в правительстве Андрей Герус.

"Я вижу, вы не знали, что на прошлом Кабмине (заседании – ИФ) в постановление были включены все соответствующие коды", - написал он в комментариях в соцсети "Фейсбук", отвечая на вопрос представителя "Консалтинговой группы А-95" Артема Куюна.

По оценке Куюна, на указанный в постановлении №624 от 17 июля 2019 года товарный код сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) приходится всего 1,7% от общего объема СУГ, поставляемого из России в Украину.

Как сообщалось, правительственным постановлением №624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года вводится спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2710194300 - 2710194800), поставляемое трубопроводным транспортом, с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%. Пошлина на поставки сжиженного газа (УКТВЭД 2711121100) с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября - 3%.

Документ вступает в силу со дня его опубликования и действует до момента отмены применения Российской Федерацией дискриминационных и/или недружественных действий в отношении Украины.