Экономика

11:44 30.07.2019

Глава британской генкомпании Centrica уходит в отставку после первого за 4 года снижения дивидендов

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Глава британской генкомпании Centrica уходит в отставку после первого за 4 года снижения дивидендов

Крупнейшая британская энергетическая компания Centrica Plc сократила скорректированную выручку и операционную прибыль в первом полугодии 2019 года из-за сложных условий на рынке и приняла решение снизить размер дивидендных выплат.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее скорректированная выручка в январе-июне уменьшилась на 2%, до 13,808 млрд фунтов стерлингов ($16,79 млрд).

EBITDA компании уменьшилась на 19%, до 1,075 млрд фунтов, скорректированная операционная прибыль - на 49%, до 399 млн фунтов. Между тем задолженность увеличилась на 17%, до 3,376 млрд фунтов.

Тем не менее, Centrica по-прежнему рассчитывает добиться установленных ранее целей на 2019 год. Операционный денежный поток, как ожидается, будет находиться в диапазоне от 1,8 млрд до 2 млрд фунтов, а чистый долг - от 3 млрд до 3,5 млрд фунтов.

Полугодовые дивиденды были снижены до 1,5 пенса на акцию с 3,6 пенса за аналогичный период прошлого года. Последний раз компания сокращала дивиденды в 2015 году.

"Centrica столкнулась с крайне неблагоприятными условиями на рынке в первой половине 2019 года, что сказалось на нашей прибыли и денежном потоке. К сожалению, нам пришлось принять решение снизить дивиденды, - заявил гендиректор компании Иэн Конн. - Прогноз на второе полугодие более позитивен, и мы ожидаем сохранения положительной динамики в 2020 году".

В отдельном пресс-релизе Centrica сообщила, что Конн покинет компанию в следующем году.

Акции Centrica в ходе торгов во вторник рухнули в цене на 11%, до минимальной отметки с августа 1998 года. С начала года капитализация компании снизилась на 40%, до 5,18 млрд фунтов.

Теги: #великобритания #энергетика
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