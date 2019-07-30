Экономика

10:57 30.07.2019

Профицит госбюджета Грузии в I полугодии составил 8,8% дохода

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Профицит госбюджета Грузии в I полугодии составил 8,8% дохода

Профицит госбюджета Грузии в январе-июне 2019 года составил 441,8 млн лари ($150,5 млн по текущему курсу - ИФ), или 8,8% дохода, говорится в сообщении Минфина республики.

В первом полугодии 2018 года госбюджет Грузии был исполнен с профицитом в размере 616,4 млн лари, или 12,3% доходов.

По данным Минфина, доходы бюджета за шесть месяцев текущего года составили 5 млрд 38,7 млн лари (рост на 0,4% по сравнению с январем-июнем 2018 года), расходы - 4 млрд 596,9 млн лари (рост на 4,4%).

Налоговые поступления снизились на 0,3% - до 4 млрд 503,9 млн лари. В виде грантов было получено 227,9 млн лари (рост на 2,5%), другие доходы увеличились на 7,1%, до 306,9 млн лари.

Бюджет Грузии на 2019 год утвержден с профицитом в размере 846,6 млн лари (1,9% прогнозируемого ВВП). Доходы бюджета запланированы в размере 10 млрд 487,7 млн лари, расходы - 9 млрд 641,1 млн лари.

В 2018 году госбюджет Грузии был исполнен с профицитом в размере 1 млрд 51,9 млн лари, или 9,9% доходов.

Официальный курс на 30 июля - 2,9346 лари/$1.

Теги: #грузия #госбюджет
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