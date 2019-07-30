Экономика

10:14 30.07.2019

Frontera оспорит в суде результаты конкурса на разработку шельфового участка "Дельфин" в случае их утверждения Кабмином

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Frontera оспорит в суде результаты конкурса на разработку шельфового участка "Дельфин" в случае их утверждения Кабмином

Frontera Resources (США, Хьюстон) намерена оспорить в суде результаты СРП-конкурса на разработку углеводородного участка "Дельфин" на шельфе Черного моря в случае их утверждения Кабинетом министров Украины, сообщается в пресс-релизе компании.

"Если конкурс СРП на участок "Дельфин" не будет аннулирован, Frontera Resources оставляет за собой право обратиться в суд. На наш взгляд, процесс подготовки конкурса и его проведение идут в разрез с международной практикой", - приводятся в сообщении слова CEO Frontera Зазы Мамулайшвили.

По данным компании, Межведомственная комиссия при Минэнергоугля Украины нарушила процедуру проведения конкурса в части оценки заявлений участников, определенную законом об СРП. Комиссия должна была направить Кабмину выводы об определении победителя конкурса не позднее 13 июля 2019 года, но нарушила эти сроки.

"Таким образом, если КМУ объявит победителя конкурса, это решение будет принято с нарушением украинского законодательства", - отмечают в Frontera.

Как сообщалось, Кабинет министров 12 апреля 2019 года объявил конкурс на разработку углеводородов в пределах участка "Дельфин" на шельфе Черного моря на условиях СРП. Срок действия соглашения – 50 лет.

Согласно условиям конкурса, срок подачи заявок на участие в нем составлял 60 дней, что на 30 дней меньше срока, отпущенного для подачи заявок на конкурс по девяти участкам на суше. Заявки на участие подали четыре компании: американская Trident Acquisitions Corp, американская Frontera Resources Corporation, которой принадлежит инициатива о разработке участка "Дельфин" по СРП, подконтрольное Государственной нефтяной компанией Азербайджанской республики (SOCAR) Caspian Drilling International Ltd и одна из крупнейших частных газодобывающих компаний в Украине "Укрнафтобуриння".

CEO и один из акционеров американской Trident Acquisitions Corp. Илья Пономарев 26 июля сообщил, что межведомственная комиссия при Минэнергоугля признала возглавляемую им компанию победителем конкурса, напомнив, что это решение должен утвердить Кабинет министров.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман 27 июля сообщил о намерении предложить КМУ рассмотреть возможность объявления нового конкурса на разработку углеводородного участка на шельфе Черного моря. Его инициативу поддержал секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк.

Frontera Resources Corporation, основанная в 1996 году, занимается разведкой и добычей газа и нефти. Стратегия компании заключается в поиске перспектив по добыче углеводородов на рынках стран Восточной Европы, которые относятся к Черноморскому бассейну.

Теги: #сша #шельф #конкурс #frontera #кабмин
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