Экономика

09:55 30.07.2019

ПриватБанк продает 7 нефтебаз более чем за 1 млрд грн

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ПриватБанк продает 7 нефтебаз более чем за 1 млрд грн

ПриватБанк (Киев) выставил на продажу через OpenMarket (ГП "СЕТАМ") семь нефтебаз в рабочем состоянии общей стоимостью 1,059 млрд грн, сообщила пресс-служба "СЕТАМ".

"Нефтебазы имеют большую площадь и мощности по хранению, все - в рабочем состоянии", - уточняется в пресс-релизе.

Согласно ему, предлагаются нефтебазы в четырех областях - Кировоградской, Хмельницкой, Житомирской и Сумской.

Как сообщает пресс-служба, в Хмельницкой области на аукцион выставлены две нефтебазы по стартовой цене 346,68 млн грн и 147,56 млн грн соответственно, в Кировоградской обл. – три нефтебазы за 155,75 млн грн, 116,53 млн грн и 100,56 млн грн соответственно. В Житомирской области стартовая цена выставленной на продажу нефтебазы составляет 100,86 млн грн, в Сумах - 4,56 млн грн.

Согласно данным OpenMarket, ПриватБанк 1 июля реализовал на аукционе три нефтебазы в Сумской области: в областном центре – за 1,9 млн грн при стартовой цене 0,83 млн грн, в Шостке и Бурыни – по стартовой цене 2,26 млн грн и 1,73 млн грн соответственно.

Неделей ранее, 26 июня, банк продал на аукционах три нефтебазы - в Малине, Попельне и Овруче. В первых двух со стартовых 1,16 млн грн и 0,63 млн грн цены выросли соответственно до 9,14 млн грн и 2,09 млн грн, тогда как в Овруче нефтебаза реализована по начальной стоимости 1,7 млн грн.

Ранее, 18 июня, банку удалось продать нефтебазу в Кагарлыке по стартовой цене 2,52 млн грн, а наиболее удачным стал аукцион по продаже нефтебазы в Броварах (оба - Киевская обл.): от стартовой цены в 4,56 млн грн итоговая поднялась до 14 млн грн.

Теги: #приватбанк #нефтебаза
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