Минфин утвердил преобразование госпредприятия "Укрэнерго" в частное АО

Министр финансов Украины Оксана Маркарова подписала приказ о создании частного акционерного общества (ЧАО) "Укрэнерго".

Согласно сообщению министерства, в ближайшее время будет осуществлен выпуск акций ЧАО, уставный капитал которого составит 37,1 млрд грн.

Глава правления преобразованной компании будет избран на заседании наблюдательного совета "Укрэнерго".

В министерстве отмечают, что преобразование "Укрэнерго" происходило по плану, предусматривающему создание инвентаризационной комиссии, проведение инвентаризации активов и обязательств предприятия, составление акта оценки имущества, утверждение Минфином устава ЧАО и состава наблюдательного совета.

Результатом создания ЧАО "Укрэнерго" станет эффективное внедрение законодательства о рынке электроэнергии, а также отделение контроля за производством э/э и ее передачей, что является одним из условий получения кредитных средств в рамках Меморандума о взаимопонимании с ЕС.

Как сообщалось, в середине декабря 2018 года Кабинет министров принял решение передать целостный имущественный комплекс "Укрэнерго" из сферы управления Минэнергоугля в сферу управления Минфина. Минфин получил право на управление НЭК "Укрэнерго" в феврале 2019 года. В конце февраля министерство создало комиссию по реорганизации госпредприятия.

"Укрэнерго" осуществляет эксплуатацию магистральных и межгосударственных линий электропередачи, а также централизованную диспетчеризацию объединенной энергосистемы страны. НЭК находится в подчинении Министерства финансов.