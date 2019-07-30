Экономика Франции выросла слабее прогнозов во II квартале

Экономика Франции во втором квартале 2019 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, свидетельствуют предварительные данные французского национального статистического института Insee.

В годовом выражении ВВП вырос на 1,3%.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,3% в поквартальном выражении и на 1,4% в годовом.

В первом квартале этого года годовой рост французской экономики составил 1,2%, поквартальный - 0,3%.

Экспорт увеличился на 0,2% по сравнению с первым кварталом и повысился на 2,7% в годовом выражении. Импорт вырос на 0,1% в поквартальном сравнении и на 2,1% ко второму кварталу 2018 года.

Согласно отчету Insee, расходы правительства увеличились в апреле-июне на 0,4% в поквартальном и на 0,9% в годовом выражении, расходы домохозяйств повысились на 0,2% по сравнению с предыдущим кварталом и выросли на 1,3% в годовом выражении. Капзатраты французских предприятий выросли соответственно на 0,9% и на 3,1%.

Франция занимает второе место в еврозоне по объему экономики. Согласно прогнозу Еврокомиссии, французский ВВП в 2019 году вырастет на 1,3%, в 2020 году - на 1,4%.