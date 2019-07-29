Турпоток из Украины в Грузию с 2012г вырос в 2,5 раза, в 2019г этот показатель возрастет до 187 тыс. человек

Количество украинских туристов в Грузии в 2018 году составило 177 тыс., что в 2,5 раза превышает число туристов из Украины по сравнению с 2012 годом.

Об этом сообщила первый заместитель руководителя Национальной администрации туризма Грузии Русудан Мамацашвили во время встречи с украинскими журналистами в Тбилиси в конце прошлой недели.

Со ссылкой на прогноз Национальной администрации туризма Грузии она сказала, что в 2019 году турпоток из Украины составит примерно 187 тыс. человек.

Наиболее посещаемыми местами среди украинцев в 2018 году были Тбилиси, Батуми, а также Кахетия (восток Грузии) и г. Казбек.

По мнению Мамацашвили, росту турпотока из Украины в Грузию способствует информационная кампания ее страны.

"В целом Грузия в 2018 году приняла 8,7 млн туристов. Прибыль от туризма составила приблизительно $3,2 млрд", - уточнила она, отметив: в прошлом году Грузия потратила на туристический маркетинг $11 млн.

Как сообщалось со ссылкой на мнение посла Грузии в Украине Гела Думбадзе, туристический поток из Украины в Грузию может вырасти более чем вдвое - до 400 тыс. человек..

"Количество туристов из Украины в Грузию может и должно вырасти до 400 тыс. человек. Я бы хотел подчеркнуто заявить: Грузия абсолютно безопасная страна. Сейчас из Украины в Грузию приезжают 170 тыс. туристов в год, я бы хотел видеть больше. В Грузии украинских туристов встречают всегда с широкой улыбкой и особым отношением", - сказал он.