Экономика

18:41 29.07.2019

Реальная зарплата в Украине в июне 2019г возросла на 8,1% - Госстат

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Реальная зарплата в Украине в июне 2019г возросла на 8,1% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июне 2019 года выросла на 8,1% по сравнению с июнем 2018 года, по сравнению с маем 2019 года - на 5,8%, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

Как отмечает Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года увеличилась на 5,3%, в годовом измерении (к июню-2018) – на 18%, составив 10,783 тыс. грн.

Ведомство уточняет, что в мае она составила 10,239 тыс. грн, апреле – 10,269 тыс. грн, марте – 10,237 тыс. грн, феврале – 9,429 тыс. грн, январе – 9,223 тыс. грн.

По данным статведомства, наибольший рост средней зарплаты штатных работников в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года наблюдался в Донецкой (на 27,7%), Сумской (на 20,2%), Днепропетровской (20%), Харьковской, Николаевской и Запорожской (на 19,9%), Волынской (на 19,3%), Полтавской (на 18,6%), Ривненской (на 18,2%), Винницкой (на 18,1%), Херсонской (на 17,7%), Киевской (на 17,4%) областях.

Самый высокий уровень зарплат в мае месяце зафиксирован в Киеве – 15,650 тыс. грн, самый низкий - в Кировоградской области – 8,574 тыс.грн. При этом средняя заработная плата работника в Донецкой области составила 12,483 тыс. грн, в Луганской области – 9,013 тыс. грн (кроме временно оккупированных территорий).

В июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем 2018 года заработная плата наиболее всего возросла в сфере искусства, спорта и отдыха – на 32,2%, информации и телекоммуникаций – на 25,5%, в сфере операций с недвижимым имуществом – на 24,2%, здравоохранении – на 21,8%, промышленности – на 21,8%, строительстве – на 21,1%, профессиональной и научно-технической деятельности – на 20,5%, в сфере временного размещения и организации питания – на 19,1%, административного и вспомогательного обслуживания – на 18,9%, транспорте, складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 18,6%, сельском хозяйстве – на 18,5%.

Теги: #госстат #зарплата
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