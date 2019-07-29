НБУ добавил в перечень субъектов рынка приема платежей наличными операторов почтовой связи

Национальный банк Украины (НБУ) добавил в перечень субъектов, имеющих право осуществлять операции по приему наличности в гривнях для дальнейшего ее перевода, операторов почтовой связи, получивших лицензию центробанка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42" Об урегулировании вопросов по приему наличности для дальнейшего ее перевода" от 22 июля 2019 № 98.

Документ обнародован на сайте НБУ в понедельник, вступает в силу с 30 июля 2019 года.

В новой редакции документа также изменен "пункт приема наличных" на "пункт предоставления финансовых услуг", поскольку в таких пунктах предоставляются услуги по переводу средств не только в наличной, но и в безналичной форме.