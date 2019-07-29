Экономика

18:21 29.07.2019

НБУ добавил в перечень субъектов рынка приема платежей наличными операторов почтовой связи

1 мин читать
НБУ добавил в перечень субъектов рынка приема платежей наличными операторов почтовой связи

Национальный банк Украины (НБУ) добавил в перечень субъектов, имеющих право осуществлять операции по приему наличности в гривнях для дальнейшего ее перевода, операторов почтовой связи, получивших лицензию центробанка на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

Соответствующие нормы содержатся в постановлении правления НБУ "О внесении изменений в постановление правления Национального банка Украины от 12 февраля 2013 № 42" Об урегулировании вопросов по приему наличности для дальнейшего ее перевода" от 22 июля 2019 № 98.

Документ обнародован на сайте НБУ в понедельник, вступает в силу с 30 июля 2019 года.

В новой редакции документа также изменен "пункт приема наличных" на "пункт предоставления финансовых услуг", поскольку в таких пунктах предоставляются услуги по переводу средств не только в наличной, но и в безналичной форме.

Теги: #нбу #почта
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:07 29.07.2019
Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

12:29 29.07.2019
Оценка инфляции зависит от региона и возраста, не зависит от пола и семейного положения - НБУ

Оценка инфляции зависит от региона и возраста, не зависит от пола и семейного положения - НБУ

10:54 29.07.2019
НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза

10:20 25.07.2019
Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

Банки сохраняют оптимизм относительно роста кредитов и депозитов, но констатируют рост рисков

15:32 24.07.2019
Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

Совет НБУ рекомендовал правлению центробанка обновить исследование обоснованности целевого уровня инфляции

13:50 24.07.2019
НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

НБУ во II кв. направил правоохранителям информацию о подозрительных операциях клиентов 10 банков более чем на 4,9 млрд грн и $23,8 млн

12:36 24.07.2019
Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

Банки начнут открывать новые счета клиентам по стандарту IBAN с 5 августа

17:52 23.07.2019
Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

Минфин понизил ставки по ОВГЗ на 20-75 б.п. вслед за учетной ставкой НБУ

13:58 23.07.2019
Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах

Минюст, Минфин, ГФС и другие госорганы подписали меморандум о сотрудничестве по проверке информации о бенефициарах

10:56 23.07.2019
Потенциальные покупатели почти 100% акций Проминвестбанка на аукционе ПФТС должны получить предварительное согласование НБУ

Потенциальные покупатели почти 100% акций Проминвестбанка на аукционе ПФТС должны получить предварительное согласование НБУ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Dragon Capital купила бывший офис банка "Киевская Русь" в столице за 60,5 млн грн

Rozetka запускает виртуальное туристическое агентство

Реальная зарплата в Украине в июне 2019г возросла на 8,1% - Госстат

Суд в Лондоне объявит решение по апелляции ПриватБанка в споре с экс-владельцами не ранее октября

Аэропорт "Киев" объявил тендер на ОСАГО

АМКУ рекомендует АМПУ начать дноуглубление в морпорту "Южный"

Фунт рухнул до двухлетнего минимума на опасениях "жесткого Brexit"

Чистая прибыль ПроКредит Банка в I пол.-2019 выросла на 2,6%

"Украинская биржа" допустила к торгам акции Apple и евробонды Украины-2032

Китай заинтересован инвестировать в инфраструктурные и ИТ-проекты в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА