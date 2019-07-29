Аэропорт "Киев" объявил тендер на ОСАГО

Международный аэропорт "Киев" им. Сикорского (Жуляны) 24 июля объявил тендер на ОСАГО.

По данным системы электронных госзакупок ProZorro, ожидаемая стоимость закупки услуг составляет 73 тыс. грн.

Конечный срок подачи предложений – 31 июля

Международный аэропорт "Киев" расположен в деловом центре столицы в 7 км от центра города. По количеству рейсов и пассажиропотоку занимает второе место в Украине.

В аэропорту расположены три терминала общей площадью 21 тыс. кв. м. Отдельный терминал для бизнес-авиации - терминал "В", входит в систему FBO. ВПП аэропорта позволяет принимать воздушные суда типа B-737, A-320.