Чистая прибыль ПроКредит Банка в I пол.-2019 выросла на 2,6%

Чистая прибыль АО "ПроКредит Банк" (Киев) по итогам января-июня 2019 года составила 320,998 млн грн, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года (312,901 млн грн), сообщается в квартальной отчетности банка.

Согласно отчету, размещенному на сайте финучреждения, чистый процентный доход в первом полугодии возрос на 14,6% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - до 606,106 млн грн.

Активы банка увеличились на 2,3% - до 21,479 млрд грн, в том числе кредиты клиентам - на 2,2%, до 16,893 млрд грн.

Кроме того, обязательства банказа за шесть месяцев возросли на 0,9% - до 18,175 млрд грн, собственный капитал - на 10,8%, до 3,305 млрд грн.

Уставный капитал в первом полугодии 2019 года сохранился на уровне 1,424 млрд грн.

ПроКредит Банк (ранее – Микрофинансовый Банк) основан в 2001 году. Крупнейшим его акционером по состоянию на 1 января 2019 года являлся ProCredit Holding, которому принадлежало 89,3226% акций.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 апреля 2019 года по размеру общих активов (21,663 млрд грн) ПроКредитБанк занимал 16-е место среди 77 действовавших в стране банков.