Экономика

15:35 29.07.2019

Луганская ТЭС из-за дефицита угля перешла на газ

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Луганская ТЭС из-за дефицита угля перешла на газ

Луганская ТЭС ("ДТЭК Востокэнерго") из-за отсутствия поставок угля из РФ перешла на использование природного газа, сообщил глава Луганской ОГА Виталий Комарницкий.

"Сегодня в 09:00 Луганскую ТЭС перевели с потребления угля на газ. Все прошло в штатном режиме, перебоев не было. Потребители разницы не почувствовали. Все находится под контролем, причин для беспокойства нет", - написал Комарницкий.

Как сообщалось, решение о переходе ЛуТЭС с угля на газ было принято 26 июля по результатам заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

ЛуТЭС в ноябре 2018 года уже вынужденно переходила на сжигание газа из-за блокировки Россией поставки угля. Поставки на ТЭС осуществляются с актива "ДТЭК" в РФ – шахтоуправления "Обуховская" (Ростовская обл.), так как ТЭС может получать уголь по железной дороге только с российской территории. Железнодорожных подъездов к Луганской ТЭС по контролируемой украинскими властями территории нет.

Связь Луганского энергоузла с Объединенной энергосистемой (ОЭС) Украины в настоящее время осуществляется двумя линиями 110 кВ суммарной пропускной способностью 80 МВт, тогда как нужды региона составляют около 350 МВт. Таким образом, без работы ЛуТЭС регион не сможет в необходимой мере обеспечиваться электроэнергией.

Теги: #газ #луганск #тэс #уголь #луганская_тэс
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