Экономика

15:05 29.07.2019

Нацкомфинуслуг зарегистрировала новую страховую компанию

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Нацкомфинуслуг зарегистрировала новую страховую компанию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 25 июля приняла решение о внесении в Государственный реестр финансовых организаций информацию ОДО "Страховая компания "Аскор" (Киев), сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным в Едином государственном реестре юридических и физических лиц, компания зарегистрирована в мае 2019 года с уставным капиталом 40 млн грн. Специализируется на рисковом страховании.

Учредителями С "Аскор" являются ООО "Риле" (Киев) учредительный взнос которого составляет 32,920 млн грн, и два физлица - Александр Вилюга, который также является руководителем новосозданного страховщика, и Артем Кравцов.

Согласно Единому госреестру, ООО "Риле" создано в апреле 2019 года. Специализируется, в частности, на оптовой торговле и предоставлении финансовых услуг. Учредителем – А.Вилюга.

Уставный капитал компании составляет 100 тыс. грн.

Теги: #страхование #нацкомфинуслуг #регистрация
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