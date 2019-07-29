Нацкомфинуслуг зарегистрировала новую страховую компанию

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование рынков финансовых услуг (Нацкомфинуслуг), 25 июля приняла решение о внесении в Государственный реестр финансовых организаций информацию ОДО "Страховая компания "Аскор" (Киев), сообщается на сайте регулятора.

Согласно данным в Едином государственном реестре юридических и физических лиц, компания зарегистрирована в мае 2019 года с уставным капиталом 40 млн грн. Специализируется на рисковом страховании.

Учредителями С "Аскор" являются ООО "Риле" (Киев) учредительный взнос которого составляет 32,920 млн грн, и два физлица - Александр Вилюга, который также является руководителем новосозданного страховщика, и Артем Кравцов.

Согласно Единому госреестру, ООО "Риле" создано в апреле 2019 года. Специализируется, в частности, на оптовой торговле и предоставлении финансовых услуг. Учредителем – А.Вилюга.

Уставный капитал компании составляет 100 тыс. грн.