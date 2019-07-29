Экономика

14:35 29.07.2019

"Гарантированный покупатель" подал в суд на "Укрэнерго"

1 мин читать
"Гарантированный покупатель" подал в суд на "Укрэнерго"

ГП "Гарантированный покупатель" 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Гарантированного покупателя", причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате "Гарантированному покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства э/э из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка э/э в Украине.

"Со старта работы нового рынка э/э оператор системы передачи ни разу не рассчитался с "Гарантированным покупателем", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева в результате иска АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для передачи э/э "Укрэнерго".

Вскоре НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу э/э с 1 августа 2019 года - до 312,14 грн/МВт-ч.

После этого, АО "Никопольский завод ферросплавов" 22 июля снова обратилось с иском в суд об отмене нового тарифа "Укрэнерго".

Теги: #укрэнерго #суд
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 29.07.2019
Нацгвардеец выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы, врачи борются за его жизнь

Нацгвардеец выстрелил себе в голову в одном из райсудов Одессы, врачи борются за его жизнь

15:06 29.07.2019
Киевский суд в понедельник определит меру пресечения задержанным накануне в Белой Церкви 12 членам ОПГ

Киевский суд в понедельник определит меру пресечения задержанным накануне в Белой Церкви 12 членам ОПГ

06:09 29.07.2019
Обвинительный акт по делу об убийстве ветерана АТО передали в Бердянский суд

Обвинительный акт по делу об убийстве ветерана АТО передали в Бердянский суд

19:43 28.07.2019
Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

19:22 28.07.2019
Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

Суд постановил провести пересчет голосов на 6 участках в округе №119 во Львовской области

17:27 27.07.2019
В Минобороны заявляют, что решение Окружного админсуда ставит под угрозу развитие системы питания в ВСУ по стандартам НАТО

В Минобороны заявляют, что решение Окружного админсуда ставит под угрозу развитие системы питания в ВСУ по стандартам НАТО

18:31 26.07.2019
Окружной админсуд Киева заявляет о блокировании работы со стороны НАБУ и Генпрокуратуры

Окружной админсуд Киева заявляет о блокировании работы со стороны НАБУ и Генпрокуратуры

15:44 26.07.2019
Чиновник времен Януковича повлиял на назначение руководства Киевского апелляционного суда – Горбатюк

Чиновник времен Януковича повлиял на назначение руководства Киевского апелляционного суда – Горбатюк

12:50 26.07.2019
НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

12:36 26.07.2019
Братья Кличко подали в суд иск на телеканал "1+1" о защите чести и достоинства

Братья Кличко подали в суд иск на телеканал "1+1" о защите чести и достоинства

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацбанк укрепил официальный курс гривни до 25,25 грн/$1

Фьючерсы на индексы США слабо растут в преддверии заседания ФРС

Луганская ТЭС из-за дефицита угля перешла на газ

Нацкомфинуслуг зарегистрировала новую страховую компанию

Газпром готовит новую программу бондов, меняя юрисдикцию с Люксембурга на Великобританию

ЗТМК после ЧП с утечкой тетрахлорида титана на рабочую площадку работает в нормальном режиме

Кратковременные дожди с грозами идут в Украину

Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии до исторического максимума в июне

Volvo отзывает в РФ 4,5 тыс. автомобилей из-за опасных "пауков"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА