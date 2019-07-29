"Гарантированный покупатель" подал в суд на "Укрэнерго"

ГП "Гарантированный покупатель" 26 июля направило в Хозяйственный суд Киева иск о взыскании с НЭК "Укрэнерго" авансового платежа в размере 1,58 млрд грн.

Как сообщает пресс-служба "Гарантированного покупателя", причиной иска стало невыполнение со стороны "Укрэнерго" своих обязательств по оплате "Гарантированному покупателю" услуги по обеспечению увеличения доли производства э/э из альтернативных источников энергии за первые 20 дней работы нового рынка э/э в Украине.

"Со старта работы нового рынка э/э оператор системы передачи ни разу не рассчитался с "Гарантированным покупателем", - подчеркнули в пресс-службе.

Как сообщалось, 27 июня Окружной админсуд Киева в результате иска АО "Никопольский завод ферросплавов" приостановил действие постановления Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) об установлении на второе полугодие 2019 года тарифов для передачи э/э "Укрэнерго".

Вскоре НКРЭКУ приняла новое постановление, снизив на 10% тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу э/э с 1 августа 2019 года - до 312,14 грн/МВт-ч.

После этого, АО "Никопольский завод ферросплавов" 22 июля снова обратилось с иском в суд об отмене нового тарифа "Укрэнерго".