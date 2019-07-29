Экономика

14:00 29.07.2019

ЗТМК после ЧП с утечкой тетрахлорида титана на рабочую площадку работает в нормальном режиме

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ЗТМК после ЧП с утечкой тетрахлорида титана на рабочую площадку работает в нормальном режиме

ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК), входящее в титановый бизнес Group DF, 51%-й долей которого владеет государство, после ликвидации нештатной ситуации, связанной с утечкой 28 июля тетрахлорида титана, работает в нормальном режиме.

Как сообщается в пресс-релизе предприятия, нештатная ситуация полностью ликвидирована.

"28 июля в 9:30 на ООО "ЗТМК" в цехе №7 произошла утечка небольшого количества тетрахлорида титана на рабочую площадку. Согласно утвержденному на предприятии плану ликвидации аварийных ситуаций, сотрудниками ЗТМК была вызвана специальная объектная служба МЧС, которая совместно с аварийно-спасательной службой ЗТМК на протяжении часа полностью ликвидировала разлив", - констатируется в информации компании.

В результате происшествия никто не пострадал.

"В настоящее время предприятие работает в штатном режиме. Какие-либо угрозы для населения или экологической ситуации отсутствуют. По результатам происшедшего на предприятии создана специальная рабочая группа, которая приступила к выяснению причин происшествия", - резюмируется в пресс-релизе.

Как сообщала пресс-служба Главного управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в Запорожской области, на ЗТМК 28 июля произошла утечка тетрахлорида титана - информация о происшествии на территории ООО "ЗТМК" поступило в "Службу спасения "101" 28 июля в 10:36. На место происшествия по повышенному номеру вызова прибыло 10 единиц основной и специальной техники ГУ ГСЧС в Запорожской области и 45 спасателей.

Установлено, что утечка тетрахлорида титана произошла на территории ООО "ЗТМК" из-за протекания передаточного бака.

Для ликвидации последствий аварии - осаждения испарений - спасатели создали водяной занавес с помощью насадок-распылителей. При этом сотрудники комбината ликвидировали течь опасного химического вещества, перекрыв вентиль бака и установив бандаж. Силами местной власти был организован подвоз воды и временно перекрытое движение транспорта в районе ООО "ЗТМК".

Спустя час после вызова спасателей, авария была полностью ликвидирована.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-й долей.

Теги: #зтмк
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