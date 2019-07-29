Кратковременные дожди с грозами идут в Украину

Во вторник ближайшие сутки синоптическая ситуация изменится: атмосферные фронты принесут на большую часть территории Украины дожди с грозами, а с севера Европы начнет поступать более прохладный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник ночью в западных, местами в северных и центральных областях, днем на большей части территории страны кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 15-20°, на побережье морей до 23°; днем 24-29°, в южной части и на Закарпатье 28-33°.

В Киеве – кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура ночью 18-20°, днем 25-27°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 июля самая высокая температура днем была 39,4 в 1936г., самая низкая ночью 8,7 в 1904г.

На 31 июля синоптики прогнозируют на Закарпатье, Прикарпатье, в южных и восточных областях кратковременные дожди, грозы, кое-где град и шквалы 15-20 м/с; на остальной территории небольшой дождь, лишь в северной части днем без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Температура ночью 13-18°, на юге 17-22°, на севере Левобережья 9-14°, днем 22-27°, на юге и в Закарпатье около 30°.

В Киеве – ночью небольшой кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-17°, днем 23-25°.

29 июля в 9 часов температура воды в Черном и Азовском морях была 23-27°, возле Одессы 21°, в Днепре в пределах Киева 22°.