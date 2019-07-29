Экономика

13:29 29.07.2019

Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

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Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

Французская автомобилестроительная группа PSA Group, которой принадлежит британский бренд Vauxhall, вновь пригрозила закрыть завод в британском городе Элсмир-Порт в графстве Чешир в случае, если он станет нерентабельным из-за Brexit, пишет Sky News.

Главный исполнительный директор PSA Карлос Таварес сказал изданию Financial Times, что рассматривает возможность открыть завод в Южной Европе, если показатели предприятия в Великобритании не будут устраивать компанию.

PSA, которой также принадлежит бренд Peugeot, подтвердила, что решение об инвестициях в завод будет зависеть от условий, на которых Великобритания выйдет из Европейского союза.

Завод в Элсмир-Порт занимается производством автомобилей Opel Astra, на нем работают около 1 тыс. человек. Таварес дал понять, что предпочел бы не закрывать предприятие.

Теги: #psa #великобритания #brexit
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