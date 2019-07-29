Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии до исторического максимума в июне

Китай импортировал рекордные 7,72 млн тонн нефти из Саудовской Аравии в июне 2019 года, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Тем временем Россия сохранила второе место среди крупнейших поставщиков нефти в КНР в прошлом месяце, увеличив поставки до 7,15 млн тонн с 6,36 млн тонн в мае.

Третье место заняла Ангола, повысившая экспорт нефти в КНР в июне до 4,43 млн тонн.

Эти три страны больше других выиграли от ужесточения американских санкций против Ирана, пишет агентство Bloomberg. При этом импорт нефти из Ирака, четвертого по величине поставщика, упал в июне до 3,55 млн тонн с 4,5 млн тонн в мае.

Несмотря на санкции, Китай продолжил импортировать нефть из Ирана - в июне закупки составили 855,6 тыс. тонн, или около 290 тыс. баррелей в сутки, что является минимальным показателем с 2010 года.

Импорт нефти в США в прошлом месяце слабо изменился и составил 769 тыс. тонн.