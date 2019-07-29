Темпы роста потребительского кредитования в Великобритании в июне обновили минимум с 2014г

Темпы роста объемов потребительского кредитования в Великобритании в июне 2019 года замедлились до минимума с марта 2014 года, однако рынок ипотечного кредитования начал восстанавливаться.

Общий объем потребительского кредитования увеличился в прошлом месяце на 5,5% в годовом выражении после роста на 5,7% в мае, свидетельствуют данные Банка Англии. Показатель стабильно снижается с 2016 года.

Совокупный объем кредитов, выданных по кредитным картам, увеличился на 267 млн фунтов стерлингов ($329 млн), другие кредиты составили 779 млн фунтов.

Число одобренных ипотечных кредитов в июне увеличилось примерно на 800 и составило максимальные с января 66,44 тыс. Объем выданных кредитов на покупку жилья вырос в прошлом месяце до 3,7 млрд фунтов с майских 2,9 млрд фунтов.

Кредиты, выданные компаниям (за исключением финансовых фирм), составили 2,6 млрд фунтов, что превышает средний показатель за последние 6 месяцев.

Объем покупок государственных облигаций Великобритании нерезидентами страны в прошлом месяце составил 7,3 млрд фунтов против 10,5 млрд фунтов в мае, говорится в сообщении Банка Англии.