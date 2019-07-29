Крупнейшие объявленные в "Прозорро" тендеры 26 июля
В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах по показателю ожидаемой стоимости закупки, которые были объявлены 26 июля.
|Тендер
|Ожид. ст-ть, млн грн
|Ссылка
|Организатор
|Постачання електричної енергії
|632.01
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000225-c
|Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» | 00191678
|Будівництво Палацу спорту (за адресою: Житомирська область, м. Житомир, бульвар Старий, 14-а
|283.30
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-002883-b
|Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | 36072499
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001874-b
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001863-b
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001855-b
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001851-b
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001848-b
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001822-b
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001818-b
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001814-b
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001809-b
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001797-b
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000476-a
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000474-a
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000472-a
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000470-a
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000466-a
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000465-a
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000464-a
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
|Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб)
|239.60
|https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000457-a
|Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Данные: "Прозорро"