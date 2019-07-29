Экономика

13:11 29.07.2019

Крупнейшие объявленные в "Прозорро" тендеры 26 июля

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В таблицу сведены данные о 20-ти крупнейших аукционах по показателю ожидаемой стоимости закупки, которые были объявлены 26 июля.

Тендер Ожид. ст-ть, млн грн Ссылка Организатор  
Постачання електричної енергії 632.01 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000225-c Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» | 00191678
Будівництво Палацу спорту (за адресою: Житомирська область, м. Житомир, бульвар Старий, 14-а 283.30 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-002883-b Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | 36072499
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001874-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001863-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001855-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001851-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001848-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001822-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001818-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001814-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001809-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001797-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000476-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000474-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000472-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000470-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000466-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000465-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000464-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376
Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000457-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

 

Данные: "Прозорро"

Теги: #prozorro
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