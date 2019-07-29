Крупнейшие объявленные в "Прозорро" тендеры 26 июля

Тендер Ожид. ст-ть, млн грн Ссылка Организатор

Постачання електричної енергії 632.01 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000225-c Комунальне підприємство «Компанія «Вода Донбасу» | 00191678

Будівництво Палацу спорту (за адресою: Житомирська область, м. Житомир, бульвар Старий, 14-а 283.30 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-002883-b Управління капітального будівництва Житомирської міської ради | 36072499

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001874-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001863-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001855-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001851-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001848-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001822-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001818-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001814-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001809-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-001797-b Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000476-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000474-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000472-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000470-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000466-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000465-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376

Газове паливо (природний газ для забезпечення виробничо-технологічних потреб, власних потреб та інших потреб) 239.60 https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-07-26-000464-a Філія "Оператор газотранспортної системи України" АТ "Укртрансгаз" | 41635376