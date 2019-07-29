Экономика

13:08 29.07.2019

"Северный поток" заработал после техобслуживания - на 4 дня раньше плана

1 мин читать
"Северный поток" заработал после техобслуживания - на 4 дня раньше плана

Морской газопровод "Северный поток" через Балтийское море из РФ в Германию днем в пятницу возобновил работу после ежегодного планового ремонта, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Магистраль остановилась на ремонт утром 16 июля и по графику должна была заработать только утром 30 июля. Однако поставки газа через море возобновились уже днем в пятницу, 26 июля. Сначала газ поступал в ограниченном количестве в западный отвод от "Северного потока" - NEL, потом был перенаправлен в восточный отвод OPAL. С утра воскресенья газ стабильно поступает в оба отвода "Северного потока" - и OPAL, и NEL.

Как говорится в релизе проектной компании Nord Stream AG, за время остановки были проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа.

Теги: #северный_поток #газпром
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:18 29.07.2019
Газпром готовит новую программу бондов, меняя юрисдикцию с Люксембурга на Великобританию

Газпром готовит новую программу бондов, меняя юрисдикцию с Люксембурга на Великобританию

16:33 26.07.2019
"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

13:29 24.07.2019
"Нафтогаз" предлагает техконсультации с "Газпромом" и ЕК для возобновления тразитных переговоров

"Нафтогаз" предлагает техконсультации с "Газпромом" и ЕК для возобновления тразитных переговоров

14:13 19.07.2019
Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции "Газпрома" о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража

13:22 17.07.2019
"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

"Газпром" на 25% увеличил транзита газа в ЕС через украинскую территорию

09:05 16.07.2019
"Северный поток" остановился на ремонт до конца месяца

"Северный поток" остановился на ремонт до конца месяца

13:21 05.07.2019
Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

Британский суд решил заморозить $145 млн дивидендов Nord Stream при их выплате "Газпрому"

11:38 04.07.2019
Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

Подготовка Украины к прекращению "Газпромом" транзита газа с 2020г под угрозой из-за падения добычи "Укргазвыдобування" – исполнительный директор "Нафтогаза"

11:54 29.06.2019
Предложения "Газпрому" о свопе газа письменно подтверждены - исполнительный директор "Нафтогаза"

Предложения "Газпрому" о свопе газа письменно подтверждены - исполнительный директор "Нафтогаза"

15:58 28.06.2019
Миллер: Газпром не получал предложений от Украины о замене транзита на своп, это заявления управленцев Нафтогаза в соцсетях

Миллер: Газпром не получал предложений от Украины о замене транзита на своп, это заявления управленцев Нафтогаза в соцсетях

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

НБУ на минувшей неделе увеличил выкуп валюты в 6,5 раза

"Нафтогаз" ждет от "Газпрома" ответ на предложение ЕК по транзитному контракту или другой вариант - Витренко

Луганская ТЭС с понедельника может приостановить работу из-за отсутствия поставок угля из РФ

Глава Trident Acquisitions заявил о победе в конкурсе СРП "Дельфин" на шельфе

ПОСЛЕДНЕЕ

ЗТМК после ЧП с утечкой тетрахлорида титана на рабочую площадку работает в нормальном режиме

Кратковременные дожди с грозами идут в Украину

Концерн PSA грозится закрыть завод в Великобритании в случае его убыточности из-за Brexit

Китай увеличил импорт нефти из Саудовской Аравии до исторического максимума в июне

Volvo отзывает в РФ 4,5 тыс. автомобилей из-за опасных "пауков"

Набсовет "Днепроспецстали" повторно подтвердил решение об увольнении и.о. предправления

Связанные с Investohills экс-главы Альфа-Банк Украина компании намерены купить украинскую "дочку" ВЭБ

Крупнейшие объявленные в "Прозорро" тендеры 26 июля

Qatar Petroleum покупает у Total долю в разведочных блоках на шельфе Гайаны

Korean Air отменяет ряд авиарейсов в Японию из-за снижения спроса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА