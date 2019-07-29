"Северный поток" заработал после техобслуживания - на 4 дня раньше плана

Морской газопровод "Северный поток" через Балтийское море из РФ в Германию днем в пятницу возобновил работу после ежегодного планового ремонта, свидетельствуют данные европейских газотранспортных операторов.

Магистраль остановилась на ремонт утром 16 июля и по графику должна была заработать только утром 30 июля. Однако поставки газа через море возобновились уже днем в пятницу, 26 июля. Сначала газ поступал в ограниченном количестве в западный отвод от "Северного потока" - NEL, потом был перенаправлен в восточный отвод OPAL. С утра воскресенья газ стабильно поступает в оба отвода "Северного потока" - и OPAL, и NEL.

Как говорится в релизе проектной компании Nord Stream AG, за время остановки были проведены все запланированные регламентные работы по техническому обслуживанию механических компонентов, а также по тестированию автоматических систем. После временной остановки системы газопровода подача газа возобновлена, полная мощность трубопровода доступна для выполнения заявок на поставку газа.