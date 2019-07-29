«АЭСУ» Геннадия Буткевича вложила более $2 млн в геологоразведку месторождений урана

Объем инвестиций компании «Атомные энергетические системы Украины» (АЭСУ) в разработку урановых месторождений превысил $2 млн. Об этом заявил соучредитель компании, совладелец сети супермаркетов «АТБ» Геннадий Буткевич в эксклюзивном интервью изданию «Цензор.нет». «Мы уже вложили свыше $2 млн в геологоразведку. В нашей компании работают лучшие украинские ученые в сфере ядерной энергии и геологоразведки. Например, оба единственных в Украине ученых-эксперта МАГАТЭ отец и сын Анатолий и Юрий Бакаржиевы. Мы собирали ученых по всей стране», – рассказал Геннадий Буткевич.

По его мнению, государству выгодно предоставлять частным инвесторам возможность развивать месторождения полезных ископаемых в Украине. «Государство должно получать налоги и лицензионные выплаты, государство должно получать топливо для генерации по выгодным ценам, государство должно получать инвестиции и рабочие места… Все это государству сейчас может дать только частный бизнес, потому что бизнес более гибкий», – говорит Геннадий Буткевич.

В 2017 году Государственная служба геологии и недр Украины выдала ООО «АЭСУ» разрешение на разработку четырех месторождений урановых руд в Николаевской и Днепропетровской областях. «Мы взяли лицензии на разведку месторождений на пять лет. Но два года из этих пяти уже потеряны в судах. Если бы за нами стояли чьи-то интересы, то мы бы решения судов уже давно получили, как это у нас принято. Но мы этого не делаем, мы работаем в долгую. Мы строим бизнес-модель, которая должна быть прозрачна и понятна для инвесторов, должна получить признание в мире», – заявил Геннадий Буткевич.