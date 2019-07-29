Все члены Комитета монетарной политики НБУ по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки

Все члены Комитета монетарной политики Национального банка Украины (КМП НБУ) по итогам заседания 17 июля высказались за снижение учетной ставки.

Согласно протоколу заседания, обнародованному на сайте центробанка, восемь из них поддержали снижение учетной ставки на 0,5 процентного пункта (п. п.) - до 17%, один – на 1 п.п. - до 16,5%.

В процессе обсуждения члены КМП отмечали, что в настоящее время макроэкономические условия являются благоприятными для продолжения цикла смягчения монетарной политики, начатого НБУ в апреле.

Так, по базовому прогнозному сценарию при условии постепенного снижения процентной ставки ее реальное значение будет оставаться высоким, учитывая улучшение инфляционных ожиданий. При таких условиях инфляция должна достичь цели 5% в конце 2020 года.

Члены КМП отметили, что основной внутренний риск для базового сценария - дальнейшее усиление угроз для макрофинансовой стабильности - остается актуальным, Нацбанк имеет ограниченные возможности его количественно оценить и снизить вероятность реализации при помощи монетарных решений.

"Такой риск, прежде всего, связан с возможной задержкой в проведении ключевых реформ или шагами по нивелированию предыдущих достижений, в частности, через судебные и законодательные решения, которые могут существенно усилить уязвимость экономики Украина и помешать продолжению сотрудничества с МВФ", - отмечается в сообщении.