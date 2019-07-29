Экономика

12:29 29.07.2019

Оценка инфляции зависит от региона и возраста, не зависит от пола и семейного положения - НБУ

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Оценка инфляции зависит от региона и возраста, не зависит от пола и семейного положения - НБУ

Отклонение инфляционных ожиданий украинских домохозяйств от целей и прогнозов Национального банка Украины (НБУ) является наибольшим по сравнению с ожиданиями предприятий, банков и финансовых аналитиков, на него влияет регион и возраст, тогда как пол и семейное положение не являются значимыми факторами, такое исследование представил НБУ в инфляционном отчете за июль.

"Частично это объясняется склонностью домохозяйств завышать оценки текущей инфляции. Причинами этого явления являются различия в индивидуальной потребительской корзине, большее внимание к достаточно волатильным ценам на товары повседневного спроса (продукты питания, топливо и т.д.), а также влияние демографических и социальных характеристик", - указывает НБУ.

Центробанк отмечает, что для исследования восприятия инфляции в Украине с января-2018 в рамках опроса домохозяйств был добавлен вопрос об оценке инфляции за прошедший год.

Из отчета следует, что в целом домохозяйства фиксируют общий понижательный тренд, однако воспринимают инфляцию выше ее официального уровня: разница между фактической инфляцией и ее оценкой домохозяйствами в мае-2019 составила 1,1 процентного пункта.

НБУ указывает, что завышенное восприятие инфляции домохозяйствами является распространенным явлением. Это связано, в частности, с тем, что домохозяйства склонны больше запоминать повышение цен, чем их снижение; потребители обращают больше внимания на цены товаров, которые они покупают часто (ежедневно, еженедельно) и цены которых склонны быстро меняться (продукты питания, бензин).

Помимо того, существует разница между усредненной потребительской корзиной, которую используют для расчета официального показателя инфляции, и потребительской корзиной каждого отдельного домохозяйства, добавляет центробанк.

НБУ также обнаружил, что оценка инфляции не зависит от пола и семейного положения респондентов, зато значимым является региональный аспект: в среднем, жители западной Украины оценивают инфляцию на 1,3 п.п. ниже, чем жители других регионов. Регулятор добавляет, что по итогам 2018 года разрыв даже усилился, однако это ожидаемо, поскольку за последние 10 лет реальный уровень инфляции в западных регионах был несколько ниже, чем в восточных.

Согласно отчету оценка инфляции зависит от возраста: респонденты в возрасте 50 лет имеют склонность оценивать инфляцию на 2 п.п. выше, чем те, кому 25 лет.

Заметное влияние на восприятие инфляции имеет также статус занятости респондентов. Самыми низкими являются оценки студентов, тогда как пенсионеры имеют более высокие оценки, что в целом совпадает с распределением оценок по возрасту. Также оценки пенсионеров были в среднем на 2 п.п. выше, чем оценки наемных работников.

Нацбанк отмечает, что в отличие от других стран, в Украине уровень образования домохозяйств или совсем не влияет на восприятие инфляции, или этот эффект статистически незначимым.

Еще одной особенностью восприятия инфляции в отчете НБУ указывает значительные расхождения в ее оценках. В Украине они колеблются от 0% до свыше 200%. В 2018 году, несмотря на замедление инфляции, разброс ответов увеличился: самое высокое значение составило 250% по сравнению с 200% в 2017 году. Однако такой разброс является обычным явлением и в других странах, говорится в исследовании. По данным Европейской комиссии, оценки инфляции среди опрошенных домохозяйств стран Еврозоны за 2009-2015 гг. колебались от минус 400% до 900% (хотя такие экстремальные значения и составляли менее одного процента от всех ответов).

Теги: #оценка #нбу #инфляция
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