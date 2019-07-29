Экономика

12:32 29.07.2019

"Интергал-Буд" заключил партнерство с "Укрбуд" по проекту Sky Avenue

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"Интергал-Буд" заключил партнерство с "Укрбуд" по проекту Sky Avenue

Строительная компания "Интергал-Буд" (Киев) договорилась о партнерстве с корпорацией "Укрбуд" по принадлежащему корпорации проекту строительства жилого комплекса (ЖК) Sky Avenue комфорт-класса по ул.Народного ополчения, 3, в Соломенском районе Киева, и взяла проект в полное управление.

"Согласно договоренности компаний, отныне организацию продаж и продвижения Sky Avenue возьмет на себя компания "Интеграл-Буд", одновременно в центральном офисе продаж "Укрбуд" можно будет оформить заявку на приобретение квартиры в жилом комплексе", - указано в официальном сообщении компании "Интеграл-Буд".

Коммерческий директор "Интергал-Буд" Анна Лаевская подчеркнула агентству "Интерфакс-Украина", что Sky Avenue – единственный совместный проект "Укрбуд" и "Интергал-буд", реализуемый на партнерских началах.

По ее словам, ранее у компании был только один опыт приобретения активов других застройщиков - при покупке квартир в доме №1 жилого комплекса "Лебединый", где "Интеграл-Буд" выступил в качестве со-инвестор проекта. В дальнейшем эти выкуплены площади были выставлены в продажу, уточнила она.

По ее словам, на момент заключения партнерства в Sky Avenue, общая площадь которого составляет около 200 тыс. кв. м, "Укрбудом" на участке было начато строительство только одного дома, при этом продано в проекте было лишь небольшое количество квартир. Помимо жилья, Sky Avenue включает подземный паркинг, торговый центр площадью около 4,5 тыс. кв. м с супермаркетом и фитнес-центром.

Отвечая на вопрос о возможном продолжении сотрудничества с "Укрбудом" Лаевская отметила, что в настоящее время между компаниями подписан договор о сотрудничестве только по одному проекту, но "если будут интересные предложения" о выкупе объекта, или партнерстве, то это, "теоретически, возможно".

"Но пока, насколько я знаю, таких предложений еще не поступало", - добавила она.

Как она пояснила, в партнерство выгодно входить, если есть большой запас непроданных "метров" и объекты находятся на начальных стадиях строительства, так как это позволяет четко распределить доли и функции в проекте.

"В принципе, у "Укрбуда" много земельных участков, и в достаточно интересных местах проекты, я не исключаю, что это сотрудничество может иметь продолжение", - резюмировала Лаевская.

Теги: #укрбуд #строительство #партнерство #интергал_буд
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